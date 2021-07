Piątek 23 lipca 2021 Nvidia Hopper i AMD RDNA 3: wkrótce pierwsze próbki nowych GPU

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:08 Osoby ze źródeł bliskich Samsungowi I TSMC donoszą nieoficjalnie o postępach w pracach nad kolejną generacją układów graficznych. Będą to GPU o nazwie kodowej Hopper od Nvidida wytwarzane w 5nm litografii Samsunga, oraz GPU z serii RDNA 3 produkowane także w 5nm litografii, ale u tajwańskiego TSMC. Według nieoficjalnych informacji, jeszcze w 2. połowie tego roku Nvidia i AMD mają otrzymać pierwsze wafle z nowymi układami do testów i dalszych modyfikacji. W przypadku Nvidia mają to być największe układy GH100, wyposażone w 3 razy więcej bloków GPC niż dotychczasowe 8nm chipy GA100 z serii Ampere.



Z kolei w przypadku AMD pierwszymi wyprodukowanymi testowymi układami graficznymi z architekturą RDNA 3 będą chipy Navi 31. Będą to układy mniejsze niż GH100,a według innych doniesień przyszłe Radeony będą mieć zamontowane po dwa chipy Navi 31 ( koncepcja MCM).



Wstępne doniesienia wskazują też, że chipy AMD z architekturą RDNA3 według założeń projektowych mają cechować się bardzo wysoką wydajnością na wat - przewyższającą znacząco wydajność na wat serii RDNA 2, a także przyszłych GPU z serii Nvidia Hopper.



