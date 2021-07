Piątek 23 lipca 2021 Gra Amazon New World psuje karty graficzne, nie tylko GeForce RTX 3090

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:25 (1) Uwaga na grę Amazon New World. Tytuł ma zadebiutować oficjalnie końcem lata, ale jest już aktualnie dostępny w przedsprzedaży. Wydając 40 dolarów, zyskujemy obecnie wersję Beta gry, oraz dostęp do wydania finalnego w dniu premiery. Niestety okazuje się, że osoby które zdecydowały się wypróbować wersję Beta gry Amazon New World, mają teraz większy problem w postaci awarii karty graficznej. Nie wiadomo dlaczego, uruchomienie gry nieodwracalnie uśmierca karty graficzne. Problem dotyczy głównie GeForce RTX 3090, które padają jak muchy, ale w sieci pojawiają się też relacje o innych uszkodzonych kartach, w tym GeForce RTX 3070, 3080 i 3080 Ti, Radeon RX 590, Radeon RX 6700 XT, 6800XT i 6900 XT.



W ich przypadku odsetek awarii jest mniejszy niż GeForce RTX 3090, to znaczy nie każda karta graficzna umiera po uruchomieniu Amazon New World. Jeśli chodzi o czas potrzeby do uszkodzenia GPU, to w skrajnym wypadku wystarczy uruchomienie Amazon New World na kilkanaście minut, aby karta graficzna odmówiła posłuszeństwa, w bardziej optymistycznej przypadkach awaria następuje po kilku godzinach gry.



Studio Amazon Games zareagowało na te informacje wydając oświadczenie, w którym odcina się od odpowiedzialności za zepsute karty graficzne. Wygląda jednak na to, że sprawa nie zakończy się na tym.



wygląda na brak podstawowych zabezpieczeń w kartach ;)



