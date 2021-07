Poniedziałek 26 lipca 2021 Seagate zapowiada nowe dyski HDD o pojemności do 20TB

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 (10) Segate zapowiedziało premierę nowych nośników HDD dostępnych dla klientów detalicznych o pojemności do 20TB. Nowe dyski twarde mają stanowić uzupełnienie dla obecnej linii biznesowych nośników HAMR oferując przy tym dobry stosunek ceny do pojemności. Z krótkiej notki prasowej wynika, że opisywana seria będzie bazować na technologii prostopadłego zapisu magnetycznego (PMR) w ramach którego kolejne bity informacji są zapisywane na ścieżkach ułożonych obok siebie. Od strony technicznej jest to dużo łatwiejszy sposób na zapis i odczyt danych niż przy zastosowaniu technologii SMR (nakładanie się ścieżek) czy HAMR (podgrzewanie ścieżek w trakcie zapisu).



No a skoro jest prostszy w implementacji, to powinien być też tańszy. Wspomniane w niniejszym artykule dyski do sprzedaży mają trafić jeszcze w tym roku, przy czym Seagate nie zdradza kiedy dokładnie to nastąpi.



Po pierwsze, Seagate powinien poprawić trwałość (autor: ekspert_IT | data: 26/07/21 | godz.: 09:35 )

Firma Backblaze publikuje statystyki pokazujące AFR często przekraczający 1% przy dyskach Seagate, przy czym Toshiba czy WD nie mają tak wysokiego AFR. A to dla mnie podstawa przy decyzji jakie HDD kupić...



@expert_IT, rozumiem ale nie jesteś ich "targetem" (autor: Master/Pentium | data: 26/07/21 | godz.: 10:57 )

docelowy klient dla tych dysków ma odpowiednią redundancję (macierze, rozproszone systemy plików) więc koszt wymiany dysków jest wliczony w koszt eksploatacji. Seagate konkuruje ceną i z tego co widzę radzi sobie nieźle. Na ten moment koszt GB to jedyna rzecz która trzyma HDD przy życiu więc nie licz na fikuśne i super niezawodne HDD - są poprostu zbyt drogie.





@Master/Pentium (autor: ekspert_IT | data: 26/07/21 | godz.: 11:11 )

Rozumiem, ale dla takich pendrive'ów, obecnie ceny są niskie, pojemności poszły w górę a niezawodność jest taka sama jak 5,10 lat temu. HDD konkuruje ceną to fakt, ale jak będą zawodne to konsumenci się odwrócą nawet nie patrząc na cenę.

20 lat temu to kupowałem tylko seagate'y - teraz bym nie kupił.

W zeszłym roku kupowałem przenośny hdd 4TB i ceny WD i Seagate'a były takie same, a WD w opiniach na forach i testach AFR jest o wiele wytrzymalszy. Stąd mój pierwszy post...



HDD idą w stronę streamerów (autor: Master/Pentium | data: 26/07/21 | godz.: 11:20 )

czyli zastosowań coraz bardziej niszowych.

Konsumenci domowi się odwrócą? Oni już dawno nie kupują żadnych HDD oprócz tych w kieszeniach USB 2,5". Klienci biznesowi? Tutaj też rynek się gwałtownie kurczy.

Rozumiem nostalgię ale technika idzie naprzód.



@3. (autor: Mariosti | data: 26/07/21 | godz.: 12:58 )

No i właśnie tak jest że przecież WD, Seagate i Toshiba konkurują cenowo swoimi dyskami i są zwykle porównywalne cenowo, także absolutnie nie ma uzasadnienia dla Seagate'ów padających w pierwszym roku eksploatacji w 1-3% sztuk, bo one wszystkie przecież mają redundancję w środowiskach profesjonalnego storage, ale jak co roku będzie padać 1-3% to to nie jest dobry produkt, bo po 5 latach nawet 15% dysków będzie wymienionych, a możliwe że i więcej bo zwykle w statystykach awaryjności dysków jest szczyt na początku, a potem kolejny szczyt po paru latach.



@4. (autor: Mariosti | data: 26/07/21 | godz.: 13:03 )

A na czym myślisz te wszystkie chmury mają storage? Zdecydowana większość to HDD i idą tego niesamowite ilości rok w rok. Jakby rynek się zwijał to WD i Seagate nie biłyby rekordów przychodów.



@6 i to są właśnie niszowe zastosowania (autor: Master/Pentium | data: 26/07/21 | godz.: 13:49 )

podobnie jak streamer'y w pewnych zastosowaniach jest super (i generuje spory dochód) ale ogólnie wychodzi (lub wyszło) z użycia. Gdyby to był tak cudowny biznes to inni by z niego nie uciekli. Co do dochodów Seagate czy WD to nie tylko HDD oni stoją, sprzedają też sporo SSD.



@5 Patrzysz na złą cenę (autor: Master/Pentium | data: 26/07/21 | godz.: 13:52 )

naprawdę myślisz że centra kupują dyski po cenach półkowych? W Seagate nie siedzą idioci, tak samo w centrach i innych takich. Najwyraźniej opłaca się częściej wymieniać ich dyski skoro nadal są tak powszechnie kupowane mimo że od lat WD jest nieco bardziej niezawodny. Ale Seagate jest zwykle znacznie bardziej dostępny.



@All (autor: rookie | data: 26/07/21 | godz.: 17:00 )

Ale przy 'schyłkowej technologii' ceny też idą ostro w dół. Przykład tanich walkmanów po roku 2000 czy tanie CRT z lat 2003-2005. Płyty dvd+r w kopercie też są tanie mimo, że kupuje je obecnie bardzo mało osób (np. jako materiał dla sądu, załącznik do pracy licencjackiej itp.). Producenci HDD muszą tak obniżyć koszty, aby znacząco zmniejszyć cenę produktu przy zachowaniu jakości, tak jak to zrobiono z routerami. Kiedyś kosztowały krocie, te tańsze do niczego się nie nadawały bo miały bardzo słabą jakość. Obecnie do Orange światłowodu dostałem fajny router, wyciąga 300mb, nie zawiesza sie, wykrywa wszystkie urządzenia bezprzewodowe. Więc są sytuacje gdy redukcja kosztów/ceny nie oznacza redukcji jakości...



Takie tam gadanie... (autor: Majster | data: 26/07/21 | godz.: 20:30 )

Jakby nie był to dochodowy interes, to by Seagate razem z WD nie miało co kwartał takich ogromnych zysków. A skoro planują następne i jeszcze większe pojemności, to znaczy, że wszystko jest cacy i gadanie o niszy w przypadku HDD to po prostu bezsens. Dla WD i Seagate to idealna sytuacja - tak zwyczajnie i na chłopski rozum, perfekcyjna. Żadnej konkurencji w postaci innych dysków twardych nie ma, są tylko ONI. Albo Western Digital, albo Seagate. Raz coś nowego wypuści "morska brama", innym razem WD i... chłopaki tak się zwyczajnie wymieniają. Nikt nikomu nie przeszkadza, nikt nie wymyśla powodu do obniżek cenowych bo i po co? A że ilość danych przybywa (zaznaczam... dawniej filmy miały zaledwie 2x 700MB, teraz w 1080p są po 16GB i więcej), więc siłą rzeczy rynek zbytu mają całkowicie zapewniony. Oni mogą nawet bykiem leżeć na wakacjach i nic nowego nie wypuszczać (przez 8 miesięcy przykładowo), a kasa leci do nich strumieniami i są zadowoleni.



PS. Zamiast marudzić i pisać o rzekomej niszy Master/Pentium, powinieneś się cholernie mocno cieszyć, że obecne dyski mają więcej pamięci podręcznej, są szybsze (mimo wszystko - te 7200 RPM) i że istnieją zdecydowanie większe pojemności. Dawniej często była tragedia, bo uruchomienie gry np. Doom 3 lub Stalker: Shadow of Chernobyl graniczyło z cudem. Doskonale wiem jak wyglądała sytuacja, nawet ściągnięcie programu GPU-Z było wyjątkowo trudne i kłopotliwe. Przeglądarka Firefox dostawała szajby i ogromnego zamulenia.



