Seagate zapowiada nowe dyski HDD o pojemności do 20TB

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Segate zapowiedziało premierę nowych nośników HDD dostępnych dla klientów detalicznych o pojemności do 20TB. Nowe dyski twarde mają stanowić uzupełnienie dla obecnej linii biznesowych nośników HAMR oferując przy tym dobry stosunek ceny do pojemności. Z krótkiej notki prasowej wynika, że opisywana seria będzie bazować na technologii prostopadłego zapisu magnetycznego (PMR) w ramach którego kolejne bity informacji są zapisywane na ścieżkach ułożonych obok siebie. Od strony technicznej jest to dużo łatwiejszy sposób na zapis i odczyt danych niż przy zastosowaniu technologii SMR (nakładanie się ścieżek) czy HAMR (podgrzewanie ścieżek w trakcie zapisu).



No a skoro jest prostszy w implementacji, to powinien być też tańszy. Wspomniane w niniejszym artykule dyski do sprzedaży mają trafić jeszcze w tym roku, przy czym Seagate nie zdradza kiedy dokładnie to nastąpi.



