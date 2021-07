Poniedziałek 26 lipca 2021 Synology zapowiada menedżer haseł o nazwie C2

Autor: Wedelek | źródło: Synology | 05:15 Firma Synology zaprezentowała swój własny menedżer haseł o nazwie C2. Jest to rozwiązanie zupełnie darmowe oraz bardzo bezpieczne, za sprawą dwukierunkowego szyfrowania algorytmem AES-256. Wszystkie zapisane dane są przechowywane w chmurze, do której dostęp uzyskujemy poprzez zalogowanie hasłem głównym wzmocnionym dwuskładnikowym uwierzytelnianiem. Wzorem podobnych rozwiązań C2 pozwala przechowywać hasła, dane bankowe oraz dane osobiste, które mogą być później automatycznie umieszczane w dedykowanych formularzach. Usługa pozwala też szybko generować bezpieczne hasła oraz szyfrować wysyłane przez nas pliki.



Synology C2 ma być dostępny na wszystkich platformach i jako rozszerzenie we wspieranych przeglądarkach (Edge, Firefox, Chrome), a także w najnowszym oprogramowaniu dla NASów tego producenta, czyli w DiskStation Manager 7.0.







