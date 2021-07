Poniedziałek 26 lipca 2021 Władze Activision-Blizzard z zarzutami o mobbing i molestowanie seksualne

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:28 Po awanturze wokół niewłaściwego traktowania niektórych pracowników Ubisoftu nad branżą zebrały się ciemne chmury. Szybko okazało się, że nie jest to niestety odosobniony przypadek i że podobne incydenty miały też miejsce w koncernie Activision-Blizzard. Ich ilość i rodzaj skłoniły Departament ds. Uczciwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa (Department of Fair Employment and Housing) do wszczęcia trwającego dwa lata śledztwa, które zakończyło się postawieniem zarzutów karnych osobom decyzyjnym. DFEH zarzuca Blizzardowi brak należytej reakcji na skargi pracowników i wieloletnie zaniechania na tym polu, co wg. urzędników jest równoznaczne z cichym popieraniem niewłaściwych zachowań.



Mowa o przypadkach mobbingu, rasizmu i molestowania seksualnego. Pracownice koncernu miały ponoć stanowić obiekt niewybrednych żartów, w tym o gwałtach, które w niektórych przypadkach wiązały się z uporczywymi próbami „zalotów”, a nawet z obmacywaniem. Do tego dochodziła dyskryminacja na tle rasowym oraz utrudniona ścieżka kariery dla kobiet powiązana z osobnymi widełkami płacowymi, uzależnionymi do płci i koloru skóry.



Toksyczna sytuacja panująca w Activision-Blizzard miała stanowić bezpośrednią przyczynę samobójstwa jednej z pracownic koncernu, poprzedzonego rozesłaniem jej nagich zdjęć wśród uczestników firmowej imprezy.



Władze firmy rzecz jasna definitywnie odrzucają wszystkie zarzuty, co nie jest wcale dziwne. Z jednej strony chodzi o ratowanie wizerunku firmy, a z drugiej po prostu o pieniądze – DFEH domaga się zadośćuczynienia dla pracowników objętych tym procederem oraz kar dla oprawców.



Nie wiem jak Wy, ale ja mam osobiście nadzieję, że DFEH dopnie swego, a nałożone kary staną się wyzwalaczem dla niezbędnych zmian, które moim zdaniem powinny objąć całą branżę. Zwłaszcza, że mobbing nie jest jej jedynym problemem. Od lat mówi się przecież chociażby o systematycznym crunchu, który też do niczego dobrego nie prowadzi.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.