Wyniki wydajności mobilnego Alder Lake-P

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:29 Tum_Apisak pochwalił się z nami odkryciem w bazie danych Geekbencha 5 i UserBenchmarka wyników wydajności dwóch chipów Intela z rodziny Alder Lake-P. Dedykowane laptopom jednostki nosiły oznaczenie HP 89C0 oraz HP 896D, co jednoznacznie wskazuje nam na to, kto jest autorem testów. W obu tych przypadkach testy przeprowadzono na Windowsie 10 i z wykorzystaniem pamięci DDR5. Jest to o tyle ważne, że w Windows 11 układy hybrydowe Chipzilli mają dostać przysłowiowego „kopa do wydajności”. W Geekbenchu 5 przetestowana została jednostka z 14 rdzeniami i 20 wątkami, która wg. oprogramowania miała 24MB pamięci cache i zegar od 945MHz do 4,25GHz.



Biorąc pod uwagę to, że mocniejsze rdzenie mają wsparcie dla HT, a słabsze nie łatwo wywnioskować, że mamy w tym przypadku do czynienia z modelem wyposażonym w sześć rdzeni Golden Cove i osiem Gracemontów. Dodam jeszcze, że platforma testowa składała się też z 16GB pamięci RAM typu GDDR5-4800MHz typu SO-DIMM. Przy takiej konfiguracji procesor uzyskał 1258pkt w teście jednowątkowym i 6831pkt w wielowątkowym.



Dla porównania Ryzen 7 5800H z ośmioma rdzeniami Zen 3 uzyskuje w tym samym teście około 1338/7063pkt, co oznacza, że ma o 6% mocy w testach jednowątkowych i o 3% w wielowątkowych.



Jeśli chodzi o UserBenchmarka, to wziął w nim udział procesor z 12 wątkami i pamięcią typu SO-DIMM GDDR5-4800MHz o pojemności 8GB. Najprawdopodobniej była to jednostka z czterema rdzeniami Golden Cove i czteroma Gracemontami. Komputer o takiej konfiguracji zdobył 160pkt w teście jednowątkowym i 773pkt w wielowątkowym. To by oznaczało, że w tym pierwszym jest o 20% szybszy od Ryzena 7 5800H (133pkt), a w drugim traci do niego 16% (układ AMD uzyskał tu 898pkt).



To by oznaczało, że jesienią czeka nas bardzo wyrównana walka pomiędzy Intelem a AMD.







