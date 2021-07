Poniedziałek 26 lipca 2021 Nowe przecieki dotyczące przyszłych kart z rodziny GeForce

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Końcówka ubiegłego tygodnia zaowocowała serią przecieków dotyczących przyszłej generacji kart graficznych od Nvidii o kodowej nazwie GeForce RTX 40x0. Według użytkownika o pseudonimie Greymon zieloni mają już gotową specyfikację architektury Ada Lovelace i w tej chwili czekają jedynie na dostępność litografii 5nm od TSMC w której rzeczone układy mają być wykonane. Autor nie precyzuje jednak o który dokładnie proces chodzi – czy będzie to N5 czy może N5P. Znany z publikowania wielu sprawdzonych informacji o niewydanych jeszcze kartach Kopite7kimi uważa z kolei, że Nvidia może w ogóle zrezygnować z premiery układów bazujących na architekturze Ada Lovelace i przeskoczyć od razu na Hoopera.



Ponoć włodarze zielonych rozważają taki scenariusz, jeśli układy MCM na bazie RDNA 3 okażą się zbyt wydajne. Moores Law is Dead dorzucił do tego informację, że Ada Lovelace powinna zadebiutować nie tylko w kartach z rodziny GeForce, ale również w układach SoC dla rynku mobilnego. Co więcej ponoć jako pierwsze mogą zadebiutować karty dla laptopów, a dopiero później pojawią się modele przeznaczone dla desktopów. Czy faktycznie tak właśnie będzie dowiemy się najwcześniej w drugim kwartale 2022 roku, bo to właśnie wtedy powinna odbyć się premiera kolejnej generacji układów dla kart Nvidii.







