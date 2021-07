Poniedziałek 26 lipca 2021 Dlaczego obsługa klientów to tak ważny obszar prowadzenia firmy?

Autor: materiały partnera | 05:11 Obsługa klientów, czyli z angielskiego customer service to jedna z najtrudniejszych spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie nowych klientów jest bardzo trudne, a utrzymanie dotychczasowych również wymaga nie lada kompetencji. Wysoki poziom obsługi przekłada się bezpośrednio na zyski firmy, dlatego powinien być celem w każdej firmie. Potknięcia doradców i osób zajmujących się obsługą klientów powodują niezadowolenie i wrażenie bycia ignorowanym przez firmę, a tego nie lubi absolutnie żaden klient. Jak zatem poprawić jakość obsługi klienta? Jak zadbać o dobre wrażenie, jakie będziemy robić na naszych dotychczasowych i potencjalnych klientach?







Dlaczego warto inwestować w obsługę klienta?



Obsługa klienta to nie tylko atrakcyjne przedstawienie naszego produktu czy usługi i sprzedaż, ale też to, co zachodzi w relacjach później. W zależności od branży klient może chcieć dokonać zwrotu, zapytać o brakujące części, zareklamować produkt lub dowiedzieć się czegoś dokładniejszego na temat jego obsługi. Te obszary są szalenie ważne, gdyż to właśnie tam często dochodzi do sytuacji i rozmów, z których nasi klienci nie mają najlepszych wspomnień. Tymczasem odpowiednia jakość obsługi klienta pozwala na zbudowanie z nim trwałych relacji i przywiązanie go do naszej marki. Klient, którego nieodbierane telefony i pominięte maile zdenerwują, po prostu zrezygnuje z naszych usług i przeniesie się do konkurencji.

O co należy zadbać w obsłudze klienta?



Przede wszystkim musimy zachowywać się i prezentować profesjonalnie i merytorycznie. Liczy się zarówno estetyka produktu, prezentacja naszej reklamy, ale też sposób, w jaki klient obsługiwany jest w naszych placówkach oraz przez telefon czy maila. Dobrym przykładem jest tu reklamacja, która może przebiec wzorcowo i w miłej atmosferze, a wtedy zepsuty sprzęt nie zepsuje naszych relacji z klientem, który i tak zapewne do nas wróci, jeśli uzyska fachową pomoc w problemie. Długie czekanie na linii telefonicznej czy ignorowane maile z pewnością jednak spowodowują wzrost irytacji i możemy zapomnieć, że ta sprawa skończy się dla nas pomyślnie. Prowadząc firmę warto zainwestować we właściwy system obsługi klienta, który pomoże nam utrzymać jej jakość na odpowiednio wysokim poziomie. System Thulium stworzono tak, by elastycznie dopasował się do potrzeb i charakterystyki Twojej firmy.



Pamiętaj, by klientów traktować z szacunkiem i wyrozumiałością



Implementując do swojej firmy rozwiązania, jakie oferuje system obsługi klienta Thulium ułatwisz klientom szybki i skuteczny kontakt z odpowiednim doradcą lub pracownikiem. Thulium opiera się o wiele różnorodnych narzędzi i pomoże Ci objąć rzeczowym nadzorem cały kontakt klientów z Twoją firmą - zarówno przez telefon, jak i przez pocztę, ale też przez firmowego Messengera czy czata na stronie internetowej. Thulium pozwoli Ci na kolejkowanie połączeń, zarządzanie ruchem, oddzwanianie do klientów oraz udostępnianie doradcy informacji o nich, co znacznie poprawia jakość i atmosferę rozmowy.







