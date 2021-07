Wtorek 27 lipca 2021 TSMC wybuduje w Europie fabrykę układów scalonych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:25 Firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), zajmująca się produkcją gotowych (tzn. zaprojektowanych) chipów krzemowych na zamówienie, poinformowała, że podjęła decyzję o budowie nowej fabryki chipów na terenie Unii Europejskiej. Fabryka zostanie zlokalizowana w Niemczech - aktualnie TSMC jest na etapie poszukiwania dla niej właściwej, docelowej lokalizacji oraz na etapie definiowania, jak duży będzie to zakład. Wielkość fabryki zależy od ekosystemu oraz zdolności dostawców i odbiorócw, co jest właśnie efektem badania przez TSMC.



Decyzja o lokalizacji i wielkości fabryki ma zapaść najpóźniej na początku 2022 roku, a budowa zostanie ukończona około 2025 roku. Będzie to pierwsza placówka produkcyjna TSMC zlokalizowana na terenie Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że wcześniej TSMC podjęło decyzję o budowie kilku fabryk w USA w stanie Arizona - pierwszy taki zakład jest już budowany i ma być gotowy w 2023 roku.



Warto też dodać, że decyzję o budowie nowej fabryki na terenie Unii Europejskiej nie tak dawno podjął również Intel, który podobnie jak TSMC jest na etapie poszukiwań docelowej lokalizacji dla tej placówki.



