Wtorek 27 lipca 2021 Radeon RX 7900XT otrzyma 15360 procesorów strumieniowych?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:36 Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się już co najmniej kilka plotek na temat architektury RDNA 3. Najnowsze z nich donoszą na temat liczby procesorów strumieniowych w kolejnej generacji kart od AMD. Przypomnijmy, że aktualny największy chip Navi 21 ma 5120 procesorów strumieniowych, podzielonych na 40 bloków Compute Units, każdy zawierający 128 procesorów strumieniowych. Według nowych doniesień, w architekturze RDNA 3 bloki Compute Units zostaną zastąpione przez nowe jednostki Workgroup Processors, składające się z 256 procesorów strumieniowych.



Układ Navi 31 ma być zbudowany z 30 bloków Workgroup Processors, co oznacza że będzie zawierał 7680 procesorów strumieniowych. Z innych źródeł wiadomo, że przyszłe flagowe Radeony mają mieć budowę typu MCM (Multi-chip-module) wykorzystując po dwa chipy Navi 31 lub po dwa mniejsze Navi 33.



W efekcie przyszły Radeon RX 7900XT, mający dwa chipy Navi 31 będzie dysponował liczbą 15360 procesorów strumieniowych, czyli 3 razy większą niż obecny Radeon RX 6900 XT.



Przecieki wskazują również, że w przypadku Navi 31 AMD pozostawi 256-bitową magistralę pamięci GDDR6, ale w celu poprawy przepustowości zwiększy pojemność pamięci podręcznej Infinity Cache ze 128 MB do 512 MB.



