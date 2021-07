Wtorek 27 lipca 2021 Premiera procesorów Intel Alder Lake jest planowana na 27 października

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 12:54 (1) Intel obecnie czyni finalne prace nad swoimi procesorami Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake-S). Nowe CPU będą wytwarzane w litografii 10nm SuperFin i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont (ulepszona wersja Tremont). Cechą tych CPU będzie też obsługa pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0 oraz całkowicie nowa podstawka LGA 1700. Dotychczas jako prawdopodobną datę tych procesorów podawano 4. kwartał tego roku lub styczeń 2022 roku. Wątpliwości rozwiał Intel, który poinformował właśnie, że premiera pierwszych procesorów z serii Alder Lake, czyli Core 12. generacji, planowana jest obecnie 27 października.



Nastąpi to podczas zaplanowanej na dni 27-28 października wirtualnej konferencji Intel ON. Jest to tylko ogólna informacja bez wskazania, jakie konkretnie procesory zostaną wówczas zaprezentowane (czyli CPU dla laptopów, czy dla desktopów), i bez podania, kiedy te procesory lub laptopy z tymi procesorami będą dostępne w sklepach.













K O M E N T A R Z E

nowa podstawka (autor: Mario2k | data: 27/07/21 | godz.: 13:15 )

To taki zestaw pasuje połączyć już z pamięciami DDR5 co by zapewnił maksymalne osiągi na jakiś czas.



D O D A J K O M E N T A R Z

