Wtorek 27 lipca 2021 Intel produkuje więcej 10nm wafli krzemowych niż 14nm

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 13:30 Intel opracowując 14nm proces litograficzny raczej nie spodziewał się, że będzie on używany tak długo. Zapowiadany początkowo na przełom 2016 i 2017 roku kolejny proces litograficzny - 10nm, zaliczył serię poważnych problemów, skutkujących dużymi opóźnieniami premier wykonanych w nim procesorów. Pierwsze szerzej dostępne 10nm procesory Intela trafiły do sprzedaży dopiero w 3. kwartale 2019 roku w postaci procesorów mobilnych Intel Ice Lake-U. Na tamtym etapie niedoskonałości 10nm procesu powodowały, że liczba niesprawnych układów krzemowych była wysoka, a częstotliwośći taktowania sprawnych procesorów były niskie.



W efekcie 10nm litografię zdecydowano się zaprojektować na nowo - tak powstał proces litograficzny 10nm SuperFin, odznaczający się wyższymi częstotliwościami produkowanych w nim procesorów i większym uzyskiem, czyli liczbą sprawnych chipów. Procesory w litografii 10nm SuperFin są produkowane od 2. połowy 2020 roku w postaci mobilnych CPU Tiger Lake-U.



Teraz Intel przekazał informację, którą prawdopodobnie wolałby podzielić się ze światem już dawno temu - lipiec tego roku to pierwszy miesiąc, w którym fabryki Intela wyprodukowały więcej wafli z 10nm procesorami, niż wafli z 14nm procesorami.



Wzrost wykorzystania 10nm litografii wiąże się zapewne z wycofaniem z produkcji 14nm procesorów dla komputerów przenośnych i jednoczesnym startem produkcji nadchodzących mobilnych i desktopowych procesorów Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S.



W efekcie 14nm linie produkcyjne wykorzystują obecnie tylko desktopowe procesory Comet Lake-S i Rocket Lake-S oraz część serwerowych Xeonów, a pozostale CPU są wytwarzane w litografii 10nm.



