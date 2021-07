Wtorek 27 lipca 2021 Intel zmienia nazewnictwo swoich litografii: 10nm to 7nm, a 7nm to 4nm

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 13:36 (2) Intel poinformował właśnie o zmianie nazewnictwa swoich litografii. Kork ma pozwolić na lepsze dopasowanie nazw stosowanych przez Intela, do nazw procesów litograficznych konkurencyjnych producentów. Wszystko dlatego, że w dwóch ostatnich litografiach (14nm i 10nm) firma zwiększyła gęstość tranzystorów bardziej, niż wynika to z ich nazwy. W efekcie pod względem gęstości upakowania tranzystorów proces 10nm od Intela jest porównywalny z 8nm od Samsunga i bazowym 7nm od TSMC. W efekcie, począwszy od kolejnych generacji procesorów, proces litograficzny 10nm SuperFin Enchanced zmieni nazwie na Intel 7



Takie oznaczenie litografii będzie stosowane począwszy od procesorów mobilnych i desktopowych Alder Lake-S oraz serwerowych Sapphire Rapids. W porównaniu do 10nm SuperFin, litografia 10nm SuperFin Enchanced, czyli Intel 7, ma oferować ulepszone tranzystory o 10-15% większej wydajności prądowej.





Idąc dalej, opracowywana właśnie litografia 7nm, która trafi na rynek w 2023 roku, przyjmie nazwę Intel 4, a jej usprawniona wersja gwarantująca większą gęstość upakowania i tranzystory o 18 procent większej wydajności otrzyma nazwę Intel 3. Intel wyprodukował już pierwsze próbki chipów w litografii Intel 4, w postaci modułu z rdzeniami x86 dla przyszłych procesorów Meteor Lake. Z kolei pierwsze próbki chipów w litografii Intel 3 zostaną wyprodukowane w 2023 roku.





Kolejna z przygotowanych litografii, dotychczas określana jako 5nm, będzie nazywać się Intel 20A (co ma odpowiadać litografii 2nm konkurencji), a jej ulepszona wersja przyjmie nazwę Intel 18A, czyli odpowiednik 1.8nm konkurencji. Oba te procesy wykorzystają tranzystory typu GAAFET, czyli o takiej samej budowie jak Samsung zamierza używać począwszy od swojej 3nm litografii, a TSMC począwszy od 2nm litografii.









K O M E N T A R Z E

Intel (autor: Mario2k | data: 27/07/21 | godz.: 15:07 )

Potrafi wycisnąć ostatnie soki z każdej litografii.



Ruch spóźniony (autor: Shark20 | data: 27/07/21 | godz.: 15:18 )

Mogli dużo wcześniej, co najmniej rok temu czyli przed Tiger Lake zmienić nazwę 10nm w 7nm, zamiast zostawać przy 10nm superfin.



Po drugie nie rozumiem po co usuwać z nazwy oznaczenie nanometr, 7nm wygląda logiczniej niż Intel 7



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.