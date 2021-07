Wtorek 27 lipca 2021 Aplikacja HBO GO - co warto o niej wiedzieć?

Najważniejsze informacje o aplikacji HBO GO



Podejmując decyzję o skorzystaniu z usługi HBO GO otrzymujemy dostęp zarówno do filmów i seriali, ale także materiałów, które powstawały za ich kulisami w jakości HD oraz Full HD. Aby je obejrzeć, wystarczy dostęp do Internetu, jak również urządzenie, jakie je wyświetli. To od nas zależy czy będzie to telewizor, tablet czy też smartfon. A co, jeśli w danym momencie nie mamy dostępu do sieci? Tu z pomocą przychodzi możliwość pobrania do 25 materiałów (są dostępne na urządzeniu przez 30 dni), które można następnie oglądać w opcji offline.



Korzystając z aplikacji HBO GO mamy dostęp do ponad 200 seriali, jak również 800 filmów. Można wybrać w nich zarówno polską wersję językową, ale jest również opcja oglądania ich z pomocą napisów. Użytkownicy mają także możliwość wyboru programów HBO live. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://scroll.morele.net/.



Jedno konto - kilka urządzeń



Warto wiedzieć, że jedno konto umożliwia jego rejestrację na pięciu dowolnych urządzeniach. Można korzystać z niego jednocześnie na dwóch ekranach. Nie ma znaczenia czy oglądamy je w kraju czy też poza jego granicami - korzystanie z aplikacji jest możliwe bowiem także zarówno w krajach znajdujących się w obrębie Unii Europejskiej, jak również Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Kontrola rodzicielska ma znaczenie



Dzieci powinny być chronione przed niektórymi treściami, stąd też ograniczenie do nich dostępu jest dobrym rozwiązaniem. Aplikacja HBO GO daje taką możliwość oferując kontrolę rodzicielską. Jej aktywacja, ale także blokada nie zajmuje wiele czasu - wystarczy wpisać kod PIN. Aby mieć do niej dostęp wystarczy zalogować się na urządzenie mobilne, albo skorzystać z wersji przeglądarkowej, a następnie aktywować ją z poziomu zarządzania naszym kontem.



Jaki jest koszt korzystania z aplikacji HB GO



HBO GO cena - takie hasło przewija się wśród potencjalnych użytkowników aplikacji. Jest ona uzależniona od tego czy skorzystamy z niej jako użytkownik prywatny czy też pośredniczyć w tym będzie operator telewizyjny. W przypadku opcji nr 2 dostęp do niej kosztuje nawet zaledwie 5 zł miesięcznie. Jeśli jednak wolimy działać na własną rękę, wówczas musimy liczyć się z kosztami rzędu 24,90 zł za miesiąc użytkowania.



