Serwery Dell - niekwestionowany lider jakości

Autor: materiały partnera | 12:51 Podczas gdy technologia stale dąży do tego, by niemal wszystkie procesy i pliki umieścić w wirtualnych chmurach, duże przedsiębiorstwa w dalszym ciągu inwestują w wewnętrzną infrastrukturę IT. Nic zatem dziwnego, że rynek producentów wciąż rośnie i nadal potrafi nas zaskoczyć swoimi konstrukcjami. Jednym z takich przykładów są serwery Dell









Zastosowania serwerów Dell , które uznawane są niemal na całym świecie za najlepsze tego typu urządzenia. Niemal każda firma zatrudniająca zespół kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset pracowników, musi wyposażyć swoją infrastrukturę IT w serwer. Oczywiście w przypadku bardzo małych firm, większość procesów można obsłużyć przy pomocy chmury online. Niemniej jednak serwery Dell ulokowane w siedzibie to nie tylko o wiele bezpieczniejsza opcja pod kątem ew. kłopotów technicznych, ale również potencjalnej kradzieży lub wycieku danych. Serwery Dell mogą być więc eksploatowane w przypadku wielu procesów i wszystko zależy w dużej mierze od realnych potrzeb firmy. Warto więc ustalać taką inwestycję na poziomie indywidualnym, podczas określania rzeczywistych potrzeb, potencjalnych możliwości i korzyści, które będą płynąć z takiej formy inwestycji. Serwery Dell kontra chmura Problem z chmurami danych online jest taki, że w pewnym sensie oddajemy nie tylko obowiązki i koszty w ręce podmiotów trzecich, ale robimy to także z odpowiedzialnością. Może więc spodziewać się, że czasem pojawią się problemy techniczne niezależne od nas, a my będziemy musieli wyłącznie czekać, aż ktoś pozbędzie się awarii licząc, że nastąpi to stosunkowo szybko i z jak najmniejszą ilością strat. Dysponując własnymi serwerami, można przygotować się na każdą taką sytuację, Certyfikaty i opinie użytkowników Najlepszym dowodem jakości i innowacyjności serwerów Dell, są certyfikaty jakości wystawione przez niezależne laboratoria na przestrzeni lat. Urządzenia testowane były w przeróżny sposób (często bardzo absurdalny i rygorystyczny, o czym można przekonać się, przeglądając raporty i metodykę pracy poszczególnym firm odpowiedzialnych za wystawianie tego typu dokumentacji). Nie do końca wierzysz w rzetelność takich rozwiązań? Warto zweryfikować ilość nagród branżowych i różnego rodzaju wyróżnień. Skoro najlepsi eksperci w branży uznali te rozwiązania za najlepsze na rynku (mimo ogromnej konkurencji), serwery Dell zagwarantują Ci 100% zadowolenia z wyboru. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy inwestycji w odpowiedni model, skorzystaj z pomocy profesjonalistów, np. firmy ITpunkt.pl.



