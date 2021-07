Wtorek 27 lipca 2021 Bardzo duży wzrost przychodów i zysków AMD w 2. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 22:39 Firma AMD podała wyniki finansowe odnotowane w 2. kwartale 2021 roku. Okazały się one wyższe od prognozowanych wcześniej przez firmę, a także kolejny kwartał z rzędu były rekordowe w historii AMD. Przychód wyniósł 3,85 miliarda dolarów, o 12 procent więcej niż w poprzednim kwartale i o 99 procent więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem. Zysk operacyjny w minionym kwartale wyniósł 831 mln USD - o 26 procent więcej niż w poprzednim kwartale i o 380 procent więcej niż w tym kwartale przed rokiem, a zysk netto 710 mln USD, czyli więcej odpowiednio o 28 i 352 procent.



Przychód działu Computing and Graphics dostarczającego procesory i karty graficzne na rynek konsumencki wyniósł 2,25 mld USD i był o 65 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem, i o 7 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale.



Przychód działu Enterprise, Embedded and Semi-Custom zajmującego się dostawami procesorów serwerowych oraz chipów do konsol, wyniósł 1,6 mld USD - o 183 procent więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem i o 28 więcej niż we wcześniejszym kwartale.



W 3. kwartale 2021 roku AMD spodziewa się kolejnego rekordowego przychodu w wysokości około 4,1 mld USD.



