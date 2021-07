Czwartek 29 lipca 2021 Palit i gwarancja na karty pokoparkowe

Autor: Adam | źródło: Palit | 10:35 (1) Gwarancją interesujemy się dopiero w chwili awarii sprzętu. Tymczasem aktualnie pojawia się w sprzedaży wiele atrakcyjnych cenowo kart pokoparkowych. Loteria przy ich zakupie często przykrywana jest argumentem gwarancji. Jednak w tym wypadku jest to wyjątkowo słaby argument. W zawiązku z likwidacją azjatyckich kopalni kryptowalut na rynek trafia coraz więcej używanych kart w stosunkowo atrakcyjnych cenach. Czy zakup ich jest opłacalną inwestycją? Jak wygląda kwestia gwarancji?



Zakup karty pracującej w koparce kryptowalut jest obarczony sporym ryzykiem. Karta mogła być zadbana, pracować w dobrych warunkach, z obniżonym taktowaniem. Jednak równie dobrze mogła być eksploatowana do granic możliwości.



Ekstremalna eksploatacja karty oprócz widocznego, lub słyszalnego zużycia systemu chłodzenia skutkuje przyspieszonym utlenianiem lutów. Degradacja lutu bezołowiowego w warunkach podwyższonej temperatury następuje szybciej niż starych, zawierających ołów materiałów. Dodatkowo szybciej zużywają się intensywnie eksploatowane kości pamięci.



Testy w niezależnych serwisach wykazały, że karty pracujące ponad rok w koparkach mogą mieć wydajność o ok. 10% niższą niż identyczne nowe modele. W takich wypadkach ratunkiem może być „remont” karty polegający na wymianie kości pamięci i ew. przelutowaniu GPU. Jednak żadna z tych usług nie jest oferowana w ramach gwarancji, a modyfikacja karty skutkuje utratą gwarancji.



Znacznie prostszą „naprawą” jest wymiana termopadów i wentylatorów. Jednak demontaż układu chłodzenia także powoduje utratę gwarancji na kartę.



Codo zasady – firma Palit nie dysponuje narzędziami pozwalającymi stwierdzić, czy karta była wykorzystywana do kopania kryptowalut czy nie. Jednak niektóre rodzaje uszkodzeń mogą na to jednoznacznie wskazywać i wówczas także należy liczyć się z utratą gwarancji.



Szczegółowe warunki gwarancji można znaleźć tutaj: eu.palit.com.



Ogólnie – kupno karty pokoparkowej jest loterią, można trafić na egzemplarz pracujący idealnie przez wiele lat, jak i na taki, który zepsuje się po tygodniu. Jeżeli jednak liczymy na to, że w tym drugim wypadku uratuje nas od straty gwarancja, to bezpieczniej będzie założyć, że najprawdopodobniej, choć nie na pewno, zostanie ona anulowana. Wszystkie karty mają numery seryjne i wiadomo na jakim rynku pierwotnie karta została sprzedana.







