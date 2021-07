Czwartek 29 lipca 2021 KIOXIA i nowa generacja dysków SSD

Autor: Adam | 10:41 KIOXIA przedstawił dziś nowe serie dysków półprzewodnikowych (SSD), których premierę zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. Serie EXCERIA PRO i EXCERIA G2 należą do najnowszych rozwiązań indywidualnych dla fanów gier oraz użytkowników samodzielnie konfigurujących swój sprzęt. Premiera nowych, znajdujących się jeszcze w fazie rozwoju modeli dysków SSD KIOXIA, będzie miała miejsce na targach China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) w Szanghaju w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Seria urządzeń ma dysponować ponad dwukrotnie wyższą prędkością odczytu sekwencyjnego, niż oparta na PCIe Gen3 seria EXCERIA PLUS, co zapewni graczom i profesjonalnym użytkownikom jeszcze większą wydajność pamięci masowej.



Zaprezentowano również ulepszoną i dysponującą zwiększoną wydajnością i pojemnością serię EXCERIA G2 KIOXIA. Te dyski SSD klasy mainstream oferują w przystępnej cenie wydajność sekwencyjną powyżej 2000 MB/s oraz pojemności do 2 TB.



Korzystające z układów flash BiCS FLASH 3D serie EXCERIA PRO i EXCERIA G2 firmy KIOXIA wykorzystują jednostronny, znajdujący zastosowanie zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i notebookach format M.2 2280.



Obie serie oferują również wsparcie dla służącego do monitoringu i konserwacji dysków SSD oprogramowania zarządzającego SSD Utility Management firmy KIOXIA.







