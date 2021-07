Czwartek 29 lipca 2021 Defense Grid: The Awakening i Verdun, darmówki od Epica

Autor: Adam | 10:47 Od dziś gracze mogą przypisać do swojej biblioteki w Epic Games Store dwie nowe gry. Pierwszą pozycją jest Defense Grid: The Awakening (PEGI:12) wypuszczona w 2008 roku. Gra typu tower defense, która może przypaść do gustu graczom o każdym poziomie umiejętności. Najeżdżają Cię hordy wroga i to od Ciebie zależy, czy uda się je powstrzymać – budując w strategicznych miejscach wokół bazy umocnione wieże. Sterowanie jest intuicyjne, a rozgrywka angażująca – specjalne rodzaje ataku i właściwości każdej wieży współgrają ze sobą, zapewniając wiele możliwych sposobów na wygraną.



Zobaczcie jak się prezentuje Defense Grid: The Awakening:







Drugi darmowy dziś tytuł to Verdun (PEGI:18) z roku 2015. Fabuła gry toczy się na froncie zachodnim w latach 1914–1918, podczas jednego z najbardziej krwawych konfliktów w dziejach świata. Jej twórcy inspirowali się niesławną bitwą pod Verdun z 1916 roku. Verdun to pierwsza wieloosobowa gra FPS osadzona w realiach I wojny światowej, która rozpoczęła serię gier o tym okresie (WW1 Game Series). Okrutna specyfika walki w zwarciu podczas wojny pozycyjnej oznacza, że umiejętność korzystania z bagnetu może być równie istotna, co celność podczas strzelania.



Gra oferuje 5 różnych trybów z wieloma realistycznie odwzorowanymi elementami z czasów I wojny światowej jak broń, mundury, straszliwe okrucieństwo oraz mapy oparte na prawdziwych polach bitwy we Francji i Belgii. W dynamicznym trybie gry Frontlines (Linie frontu) 64 graczy po kolei szarżuje na okopy przeciwników w celu zdobycia terytorium.



<.center>



Tradycyjnie, aby otrzymać darmową kopię od Epica należy przejść pod TEN adres.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.