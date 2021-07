Piątek 30 lipca 2021 Gra Escape from Naraka i ray tracing w czasie rzeczywistym (Nvidia DLSS)

Autor: Adam | źródło: NVidia | 12:03 W czwartek odbyła się premiera gry Escape from Naraka, która wykorzystuje ray tracing w czasie rzeczywistym oraz technikę Nvidia DLSS. Jest ona pierwszoosobową platformówką stworzoną przez Xelo Games, małe niezależne studio z Indonezji, i wydaną przez Headup Games. Escape From Naraka wykorzystuje ray tracing do wyświetlania realistycznych cieni, odbić światła oraz wspiera oświetlenie globalne (RTX Global Illumination). O odpowiednio wysoką liczbę wyświetlanych klatek na sekundę dba technika Nvidia DLSS. Escape from Naraka to świetny przykład tego, co niewielki zespół niezależnych programistów może osiągnąć dzięki technikom, które NVIDIA udostępnia bezpłatnie twórcom gier. Pokazuje również łatwość, z jaką programiści mogą implementować najnowsze techniki w swoich grach, dzięki odpowiednim narzędziom i wsparciu technicznemu.



RTX ON. Ray tracing i DLSS zapewniają najlepsze wrażenia w grze Escape from Naraka



Dzięki technice DLSS, gracze korzystający z kart graficznych GeForce RTX mogą cieszyć się rozgrywką w najwyższych rozdzielczościach z wysokim poziomem szczegółów.







Posiadacze kart graficznych GeForce RTX mogą osiągnąć nawet dwukrotny wzrost wydajności w 4K i maksymalnymi ustawieniami graficznymi, z zachowaniem jakości obrazu zbliżonej do rozdzielczości natywnej. Bez DLSS żadna karta NVIDIA nie mogłaby zapewnić 60 klatek na sekundę w tym scenariuszu. Natomiast dzięki DLSS, 60 kl./s w 4K z aktywnym ray tracingiem osiągają karty GeForce RTX 3070 i szybsze.







W rozdzielczości 1440p już prawie każda karta NVIDIA osiąga poziom 60 kl./s.









Posiadacze monitorów Full HD mogą całkowicie zapomnieć o jakichkolwiek ograniczeniach, ponieważ każda karta GeForce RTX gwarantuje znacznie powyżej 60 kl./s.



DLSS zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, zapewniając jednocześnie wyraźny i ostry obraz. Oferuje zapas wydajności, który gracze mogą wykorzystać do poprawy jakości obrazu lub zwiększenia rozdzielczości. Tylko DLSS zapewnia duży wzrost kl./s przy zachowaniu jakości obrazu porównywalnej z natywną we wszystkich rozdzielczościach, nawet w 1080p.



„Implementacja techniki NVIDIA DLSS w naszej grze była szybka i łatwa dzięki wtyczce do silnika UE4. Zapewniliśmy graczom maksymalną wydajność podczas podejmowania wszystkich wyzwań, jakie ma do zaoferowania Escape From Naraka.” – powiedział Yosua Bayu ze studia Xelo Games.













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.