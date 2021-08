Poniedziałek 2 sierpnia 2021 Sony umożliwi dodanie dodatkowego nośnika SSD do PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:14 Najnowsza konsola PlayStation 5 posiada wewnętrzny dysk SSD NVme o pojemności 825 GB, z czego przestrzeń dostępna dla gier to 667 GB (resztę zajmuje m.in system operacyjny). Dość szybko może się to okazać liczbą niewystarczającą - dla przykładu najnowsza wersja Call Of Duty po instalacji zajmuje ponad 100 GB miejsca na dysku. Okazuje się, że Sony przewidziało taki rozwój sytuacji, i zaszyło w PlayStation 5 dodatkowy port M.2. Znajduje się on pod zdejmowaną klapką, i nie jest żadną atrapą. Sony do końca sierpnia ma dodać opcję umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanego w nim dodatkowego dysku SSD.



Sony zaleca zastosowanie PCIe 4.0 M.2 SSD gwarantującego szybkość co najmniej 5500 MB/s. Obsługiwane pojemności to od 500 GB do 4TB, a lista rekomendowanych nośników wkrótce pojawi się na witrynie https://www.playstation.com/



Sony będzie testować nośniki SSD i zezwalać na instalację tylko tych modeli, które zostaną przez niego zatwierdzone. Zatwierdzane przez Sony będą też nośniki o szybkości mniejszej niż 5500 MB/s, dodając dla nich adnotację, że ich użycie będzie się wiązać ze spadkiem wydajności.



Aktualnie oprogramowanie obsługujące dodatkowy nośnik SSD jest dostępne w wersji beta z witryny https://www.playstation.com/.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.