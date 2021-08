Poniedziałek 2 sierpnia 2021 Garść nowych doniesień o kolejnej generacji kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:06 Osoby ze źródeł bliskich Samsungowi i TSMC podają kolejne nieoficjalnie informacje na temat kolejnej generacji kart graficznych. Będą to GPU o nazwie kodowej Hopper i Ada Lovelace od Nvidia wytwarzane w 5nm litografii Samsunga lub TSMC, oraz GPU firmy AMD z serii RDNA 3 produkowane w 5nm litografii u tajwańskiego TSMC. Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień, obaj producenci w 2. połowie tego roku mają otrzymać pierwsze wafle z nowymi chipami w celu wykonania testów i dalszych modyfikacji. W przypadku AMD, układ Navi 31 ma otrzymać 7680 procesorów strumieniowych i do 512 MB pamięci Infinity Cache, a flagowe Radeony będą posiadać po dwa te chipy.



Nowe informacje dotyczą układu GA102, czyli największego projektowane przez Nvidia chipu dla kart graficznych GeForce RTX. Ma on otrzymać 12 bloków GPC, zawierających sumarycznie 18 432 rdzeni CUDA - dla porównania chip GA102 z GeForce RTX 3090 zawiera 7 bloków GPC z 10752 rdzeniami CUDA. Wzrosną także częstotliwości taktowania - taktowanie turbo 5nm chipów z serii Ada Lovelace ma dochodzić do 2,5 GHz, zamiast maksymalnie 1,9 GHz jak w dotychczasowej serii Ampere.



Pod względem wydajności, informatorzy twierdzą, że seria GeForce RTX 4000 przyniesienie podobny wzrost wydajności, jak seria Pascal względem Maxwell, czyli wydajność nowej generacji GeForce powinna być prawie dwukrotnie wyższa, niż serii Ampere (GeForce RTX 3000). Przypomnijmy, że te same osoby twierdzą, że przyszłe Radeony z serii RDNA 3 zaoferują ponad dwukrotnie wyższą wydajność niż dotychczasowe Radeony RX 6000.



Kolejne informacje dotyczą daty debiutu rynkowego - według nich tym razem Nvidii nie uda się wyprzedzić AMD - karty GeForce z serii Ada Lovelace zadebiutują pod koniec 4. kwartału 2022 roku i na początku 2023 roku, mniej więcej w tym samym czasie lub nieco później, niż przyszłe Radeony.



Na koniec nieco gorsza wiadomość - flagowe karty graficzne kolejnej generacji mają mieć wskaźnik TDP przekraczający 400W - zarówno w przypadku kart Nvidia, jak i AMD.



