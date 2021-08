Poniedziałek 2 sierpnia 2021 NASDAQ: cena akcji AMD przekroczyła poziom 100 USD

Autor: Zbyszek | źródło: The Times | 06:24 Po premierze Bulldozera, czyli procesorów z serii FX, firma AMD znalazła się w kropce i przez wiele lat balansowała na krawędzi katastrofy, by ostatecznie w 2017 roku wyjść z opresji dzięki procesorom Ryzen z pierwszą generacją architektury Zen. Od tego czasu firma AMD wprowadziła kolejne coraz bardziej udane generacje procesorów oparte o architektury Zen 2 i Zen 3, powróciła na rynek procesorów serwerowych a także zaoferowała znacznie lepsze niż wcześniej karty graficzne. Zarządzana w tym okresie przez Lisę Su firma sukcesywnie zwiększała swoją wartość w oczach klientów i inwestorów. Zwieńczeniem tej pracy są notowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych (NASDAQ).



Pod koniec lipca 2021 roku, cena akcji AMD przekroczyła 100 dolarów, osiągając poziom ponad 106 USD. Stało się to mniej więcej rok po tym, gdy cena akcji AMD około 20 lipca 2020 roku osiągnęła poziom wyższy niż cena akcji Intela (obecnie akcje Intela kosztują około 55 USD).



Warto dodać, że w lipcu 2015 roku akcje AMD były wyceniane na około 2 dolary, a w lipcu 2016 roku na około 6 dolarów. W ciągu 5 lat cena akcji wzrosła więc o około 1500 procent, a w ciągu 6 lat - o około 50 razy.



Oczywiście trzeba też pamiętać, że sama cena akcji nie świadczy o przewadze AMD nad Intelem w kwestii zasobów. Wbrew przeciwnie, to Intel jest znacznie większym podmiotem, który ma o wiele więcej aktywów i pracowników. Wciąż przychód Intela jest wyraźnie wyższy niż przychód AMD - w ostatnim kwartale wyniósł 19,6 mld USD, podczas gdy przychód AMD - 3,85 mld USD - przychód Intela był zatem 5-krotnie wyższy niż przychód AMD.



6 lat temu - w 2015 roku, różnica ta była jednak trzy razy większa - przychód Intela w 2. kwartale 2015 roku wynosił 13,3 mld USD, a przychód AMD - 0,9 mld USD.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.