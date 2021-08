Co musisz wiedzieć przed zakupem Fifa 2022?

Chyba każdy entuzjasta piłki nożnej zna wydania Fify w poprzednich odsłonach. Twórcy gry nie spoczywają jednak na laurach i już wkrótce w ręce fanów oddadzą unowocześnioną wersję - Fifa 22. Czym się cechuje? Co ją wyróżnia? Czego można się spodziewać? Sprawdź!



Fifa 2022 ea sports - wyczekiwany hit sezonu Na uwagę zasługuje fakt, że w grze pojawi się nawet 4 tysiące nowych animacji, co przełoży się na większą przyjemność nawet dla jednego gracza. Na okładce nie zobaczymy też Leo Messiego ani Cristiano Ronaldo. Polscy fani, którzy wyczekiwali, że będzie to Robert Lewandowski mogą poczuć zawód, ponieważ i on nie pojawi się na okładce gry. Nowe animacje i funkcjonalności - tego wszystkiego można spodziewać się po Fifa 2022. Gracze z pewnością nie odczują zawodu podczas gry! To jednak nie koniec nowości, które zostały wprowadzone do uaktualnionej wersji tej kultowej już pozycji. Jakie zalety ma algorytm uczenia maszynowego? Warto wspomnieć tu o nowych funkcjonalnościach, jakie gracze będą mogli dostrzec w Fifa 2022. Otóż zastosowanie technologii HyperMotion pozwala na integrację pierwszego w historii motion capture ponad 20 gracze oraz ich gry. Co więcej - algorytm uczenia maszynowego, który został opatentowany przez EA jest w stanie uczyć się na bazie ponad 8 miliona klatek przechwytywanych meczów. Z tego jest w stanie stworzyć nowe animacje, aby pozwolić na odtworzenie organicznego ruchu piłkarzy w wielu różnych interakcjach, które mają miejsce na boisku. Gra będzie dostępna nie tylko na konsole, w tym PlayStation 5, ale i na komputery stacjonarne. Nowości w Fifa 22 - "stwórz klub" w trybie kariery W grze Fifa 22 będziesz miał szansę wziąć udział w kultowych już rozgrywkach, do których można zaliczyć takie eventy jak: - Liga Mistrzów UEFA, - Liga Europy, - Premier League, - Bundesliga. To zaledwie ułamek możliwości. Warto też wspomnieć, że w edycji Fifa 22 nie zobaczymy już następujących klubów: Roma FC, Juventus czy Piemonte Calcio. Inne nowe funkcjonalności to np. wprowadzenie nowych przedmiotów, które wskazują prawdziwe historie w kluczowych momentach meczu. Na uwagę zasługuje też fakt przebudowanej rozgrywki Volta Football. To jednak nie koniec - sympatycy gry mogą także oczekiwać zdecydowanie większej spójności oraz bardziej wyrazistych osobowości. Nie da się ukryć, że jest to najbardziej wyczekiwana gra sezonu.