Wtorek 3 sierpnia 2021 Karty graficzne Intela zadebiutują w końcu w styczniu 2022 roku?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:27 (1) Kiedy Raja Koduri przechodził z AMD do Intela w 2. połowie 2017 roku ówczesny zarząd Intela określił jasny cel tego ruchu - poszerzenie oferty o układy typu GPU dla graczy i zastosowań profesjonalnych, a przez to nawiązanie konkurencji z Nvidią i AMD. Początkowo nieoficjalne informacje wskazywały, że przygotowanie własnych GPU zajmie Intelowi około 2,5 roku, i powinny one zadebiutować na rynku początkiem 2020 roku. Tak się jednak nie stało. W międzyczasie Nvidia i AMD wprowadziły kolejne generacje swoich kart graficznych, które wciąż pozostają bez konkurencji ze strony Intela.



Według najnowszych nieoficjalnych informacji, debiut kart graficznych Intela nastąpi ostatecznie podczas styczniowych targów CES w Las Vegas, w postaci modeli XE DG2 HPC dla sererów, i HE DG2 HPG dla graczy. Nie wiadomo czy będzie to tylko prezentacja, czy też faktyczna premiera powiązana z dostępnością produktów w sprzedaży.



Tak czy inaczej, karty graficzne Intela pozostaną w towarzystwie dotychczasowych generacji Radeonów i GeForceow przez tylko kilka miesięcy, a końcem przyszłęgo roku będą musiały zmierzyć się z kolejną generacją kart od AMD i Nvidia.



Przypomnijmy, że dla graczy Intel ma przygotować karty HE DG2 HPG w trzech wariantach - z 512 blokami EU i 16 GB pamięci GDDR6, z 384 blokami EU i 12 GB pamięci GDDR6 oraz z 256 blokami EU i 8 GB pamięci GDDR6. Według spekulacji najszybszy model zapewni wydajność na poziomie pomiędzy GeForce RTX 3070 Ti a GeForce RTX 3080.



K O M E N T A R Z E

@news (autor: lcf | data: 3/08/21 | godz.: 11:52 )

jak ten najprostszy podstawowy zapewni wydajność na poziomie starego 1660 i będą go sprzedawać w okolicy $200, to mogą trafić w potrzeby rynku - bo NV i AMD (z pomocą nie patrzących na koszty klientów i bezczynnych urzędów antymonopolowych) zaczęli aspirować, żeby być jak Apple wśród GPU, i ceny sobie chyba już na stałe x2 zrobili.



D O D A J K O M E N T A R Z

