Wtorek 3 sierpnia 2021 Windows 365 już dostępny, cena wynosi od ~100 zł miesięcznie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:28 Microsoft dodał do swojej oferty Windows 365, czyli usługę strumieniowania dla firm w ramach której użytkownicy biznesowi mogą korzystać z instancji Windowsa zainstalowanej na zewnętrznym serwerze. Ta jest utrzymywana przez cały okres opłacania abonamentu i dostępna praktycznie w dowolnym czasie z dowolnego urządzenia. Wymagane jest tylko szybkie i stabilne połączenie z Internetem. W ramach subskrypcji Microsoft zapewnia też aktualizacje i kopie bezpieczeństwa oraz niezbędną ochronę przed zagrożeniami i atakami. Firma właśnie podała ceny za dostęp do systemu Windows 365.



Przypomnijmy, że Windows 365 jest dostępny w 12 konfiguracjach różniacych się wydajnoscią maszyny wirtualnej, na której jest zainstalowany. Najtańszy pakiet, obejmujący Windows na maszynie wirtualnej z 1 rdzeniem CPU, 2 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane to koszt 24 USD miesięcznie. Z kolei za Windows na maszynie wirtualnej z 8 rdzeniami CPU, 32 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane należy zapłacić 162 USD miesięcznie.



Wydaje się, że ceny nie należą zatem do niskich - kilkumiesięczny abonament najtańszej opcji oraz jednomiesięczny abonament najdroższej opcji to koszt zbliżony do nabycia wieczystej licencji Windows 10 Pro. Na koszty należy jednak spojrzeć całościowo - na utrzymanie komputerów w firmie skłąda się dużo więcej składników, niż tylko cena nabycia licencji na system operacyjny. Konieczne są także okresowe wymiany sprzętu komputerowego oraz utrzymanie personelu w dziale IT. Czy oferta Windows 365 jest konkurencyjna cenowo, to zadanie do analizy dla wlaścicieli lub prezesów firm.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.