Wtorek 3 sierpnia 2021 Karty Radeon RX 6600 XT będą dostępne w wielu wariantach

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 11:07 Karty Radeon RX 6600 XT zostały przez AMD zaprezentowane pod koniec tamtego tygodnia, i trafią do sklepów 11 sierpnia. Przypomnijmy, że to konstrukcje oparte o najnowszą architekturę RDNA 2, i wyposażone w układ Navi 23 z 2048 procesorami strumieniowymi oraz 8GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą. Wskaźnik TDP wynosi 160W, a wydajność ma być nieco wyższa niż konkurencyjnego GeForce RTX 3060, przy sugerowanej cenie detalicznej 379 USD. Producenci przygotowali liczne autorskie wersje kart Radeon RX 6600 XT, dzięki czemu zainteresoani ich zakupem będą mieli w czym wybierać.



Do wyboru będą zarówno karty o kompaktowych wymiarach mieszczące sie do obudów typu ITX, modele standardowe oparte na konstrukcji referencyjnej, jak też liczne autorskie wersje z bardziej rozbudowanymi systemami chłodzenia z dwoma, lub nawet trzema wentylatorami. Standardowo taktowane wersje mają zegar boost na poziomie 2589 MHz, a w najbardziej podkręconych fabrycznie wersjach zegar boost ma być bliski 2900 MHz.



Poniżej przedstawiamy zdjęcia niektórych z autorskich wersji kart Radeon RX 6600 XT przygotowanych przez producentów:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.