Wtorek 3 sierpnia 2021 Nowe informacje na temat układów Navi 31, 32, 33

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:11 (1) W sieci pojawiły się nowe nieoficjalne informacje na temat przyszłych układów graficznych AMD z architekturą RDNA 3. Będą to układy graficzne o nazwie Navi 31, Navi 32 i Navi 33, produkowane w 5nm litografii TSMC. Najmniejszy z nich, Navi 33, przeznaczony dla przyszłych kart ze średniej półki cenowej ma dysponować 40 blokami WGP (Work Group Processors), i łącznie 5120 procesorami strumieniowymi. Ukłąd będzie też dysponował 256 MB pamięci Infinity Cache oraz 128-bitową magistralą pamięci. Zasadniczo będzie to więc chip Navi 21 przeniesiony do litografii 5nm i uzupełniony o nowe funkcje wprowadzane przez architekturę RDNA 3, ale z węższą magistralą pamięci i powiększoną pamięcią Infinity cache.



Navi 33 będzie montowany na kartach graficznych pojedynczo, i prawdopodobnie znajdzie się w kartach z serii Radeon RX 7600.



Kolejny chip - Navi 32 ma dysponować również łącznie 40 blokami WPG i 5120 procesorami strumieniowymi, ale będzie wyposażony w 384 MB pamięci Multi-Cache Die, oraz 384 MB pamięci Infinity Cache. Chip ten ma być montowany na kartach graficznych parami (koncepcja MCM), a każdy z dwóch takich układów będzie dysponował 96-bitową magistralą pamięci (łącznie magistrala 192-bit). Navi 32 ma zasilać przyszłe karty Radeon RX 7700, które mają posiadać do 10240 procesorów strumieniowych.



Największy chip - Navi 31 otrzyma łącznie 60 bloków Work Group Processors zawierających sumarycznie 7680 procesorów strumieniowych, 128-bitowy interfejs pamięci, oraz 512 MB pamięci Multi-Cache Die i 512 MB pamięci Infinity Cache. Układ będzie montowany na kartach graficznych parami, co sumarycznie da 15360 procesorów strumieniowych i 256-bitowy interfejs pamięci wsparty 1GB pamięci Infinity Cache. Navi 31 będzie zasilać karty Radeon RX 7800 i Radeon RX 7900.



K O M E N T A R Z E

To Infinity Cache (autor: Zbyszek.J | data: 3/08/21 | godz.: 21:16 )

w dużej ilości musi faktycznie dawać dobre efekty. Sądziłem, że zrobią:

Navi 33, 192-bitowa magistrala pamięci i sumie 12 GB VRAM

Navi 32 2 x 128-bitowa magistrala i w sumie 16 GB VRAM

Navi 31 2 x 192-bitowa magistrala i w sumie 24 GB VRAM



A będzie raczej

Navi 33, 128-bitowa magistrala pamięci i sumie 8 GB VRAM

Navi 32 2 x 96-bitowa magistrala i w sumie 12 GB VRAM

Navi 31 2 x 128-bitowa magistrala i w sumie 16 GB VRAM



