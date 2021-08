Środa 4 sierpnia 2021 YouTube Premium Lite – tańszy abonament wyłącznie usuwający reklamy

Autor: Zbyszek | 12:14 YouTube Premium to abonament usuwający reklamy oraz dodający użytkownikowi dodatkowe usługi do platformy YouTube. Cena abonamentu w Europie wynosi 12 Euro, a w Polsce 23,99 zł. Wygląda na to, że Google zamierza udostępnić tańszą wersję tego pakietu, w postaci YouTube Premium Lite, czyli abonamentu który wyłącznie usuwa reklamy. Aktualne w ramach testów możliwość skorzystania z YouTube Premium Lite jest udostępniana niektórym odbiorcom z Europy Zachodniej. Zachętę do skorzystania z YouTube Premium Lite otrzymują też osoby które rezygnują z przedłużania abonamentu na YouTube Premium, a cena pakietu w wersji Lite to 7 Euro.



Wygląda wiec na to, że w Polsce YouTube Premium Lite, kiedy już będzie dostępny może kosztować około 14-15 złotych za miesiąc. Czy to dobra cena za brak reklam na YouTube, to już indywidualna decyzja każdego z nas.







