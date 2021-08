Środa 4 sierpnia 2021 Intel planuje CPU Arrow Lake, Lunar Lake i Nova Lake

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:33 Intel obecnie czyni finalne prace nad swoimi procesorami Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake-S). Nowe CPU będą wytwarzane w litografii 10nm SuperFin Enchanced (nazywanej Intel 7) i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont (ulepszona wersja Tremont). Procesory będą obsługiwać pamięci DDR5 i wymagać nowych płyt głównych z podstawką LGA 1700, a ich premiera jest planowana na koniec października tego roku. Kolejna po nich generacja procesorów to Raptor Cove, czyli ulepszona wersja Alder Lake posiadająca 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove i 16 energooszczędnych rdzeni Gracemont, która trafi na rynek w 2. połowie 2022 roku.



Następne z przygotowanych przez Intela procesorów o których wiemy obecnie, to Meteor Lake, które mają trafić na rynek w 2023 roku. Będą one wytwarzane w litografii Intel 4 (dotychczas 7nm), i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Redwood Cove oraz 16 energooszczędnych Crestmont.



Na tym kończą się dotychczasowe informacje, a według nowych informacji Intel opracowuje trzy kolejne serie procesorów, które trafią na rynek po generacji Meteor Lake. Będą to: Arrow Lake, Lunar Lake i Nova Lake.



Arrow Lake zadebiutują po Meteor Lake, i mają dysponować wydajnymi rdzeniami Lion Cove i energooszczędnymi Skymont, których wydajność będzie wyższa niż rdzeni Redwood Cove i Crestmont stosowanych w planowanych na 2023 rok procesorach Meteor Lake. Prawdopodobny termin debiutu Arrow Lake to 2024 rok.



Lunar Lake otrzymają te same rdzenie co Arrow Lake, i na ten moment trudno stwierdzić czym będą różnić się od Arrow Lake.





Z kolei CPU Nova Lake mają wykorzystać mix wydajnych rdzeni Panther Cove i energooszczędnych rdzeni Darkmont, o wyższej wydajności niż poprzednie rdzenie Lion Cove i Skymont z procesorów Arrow Lake i Lunar Lake.



