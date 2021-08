Środa 4 sierpnia 2021 Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G od jutra w sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 13:22 Już juto do sklepów trafią najbardziej wydajne dotychczas procesory AMD ze zintegrowanym układem graficznym. Będą to 8-rdzeniowy Ryzen 7 5700G i 6-rdzeniowy Ryzen 5 5600G, obydwa oparte o najnowszą architekturę CPU ZEN 3. Ryzen 7 5700G dysponuje 8 rdzeniami z obsługą 16 wątków, i ma zegar bazowy 3,8 GHz który może być zwiększany do 4,6 GHz z Turbo. Chip dysponuje też zintegrowanym IGP z serii Vega 8 o taktowaniu do 2,0 GHz. W przypadku procesora Ryzen 5 5600G otrzymujemy 6 rdzeniami z obsługą 12 wątków, taktowanych zegarem bazowym 3,9 GHz który może być zwiększany do 4,4 GHz z Turbo. Procesor dysponuje też zintegrowanym IGP z serii Vega 7 o taktowaniu do 1,9 GHz.



Obydwa procesory są zgodne z podstawką AM4, i mają wskaźnik TDP 65W, a ich sugerowana cena jest niższa niż dotychczasowych procesorów Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X bez zintegrowanego IPG. Ryzen 7 5700G wyceniono na 359 USD, a Ryzen 5 5600G na 259 USD.







