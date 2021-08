Środa 4 sierpnia 2021 Netflix zmienia ceny w Polsce

Autor: Zbyszek | źródło: Netflix | 22:18 Neftlix zdecydował się na wprowadzenie zmian do swojego cennika usług w Polsce. Zmiana obejmuje obniżkę cen pakietu Podstawowego oraz wzrost ceny pakietu Premium. Pakiet Standardowy, dający możliwość oglądania wideo w rozdzielczości 854x480 pikseli kosztuje teraz 29 zł miesięcznie, zamiast 34 zł miesięcznie jak do tej pory. Nie zmieniła się cena pakietu Standard, oferującego jakość Full HD - w tym przypadku abonament miesięczny kosztuje tak jak dotychczas 43 zł. Gorszą wiadomością jest wzrost ceny pakietu Premium, zapewniającego jakość 4K z HDR.



W tym przypadku abonament podrożał z 52 zł do 60 zł miesięcznie.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.