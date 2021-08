Środa 4 sierpnia 2021 Duża chłodnica od Alphacool dla zestawów chłodzenia wodnego

Autor: Zbyszek | źródło: TweakTown | 23:28 Chłodzenie wodne to coraz częstszy element wyposażenia droższych komputerów montowanych przez entuzjastów. Rosnący pobór energii i zwiększone wydalanie ciepła przez niektóre procesory i karty graficzne powoduje, że coraz więcej entuzjastów wybiera właśnie chłodzenie wodne, które zapewnia cichą pracę, a chłodzonym komponentom niższe temperatury. Jeśli standardowa chłodnica z dwoma lub trzema wentylatorami jest dla kogoś niewystarczająca, może zwrócić swoją uwagę na nowy produkt firmy Alphacool - NexXxoS Nova 1080.



Jest to zewnętrzna obudowa pozwalająca na zamontowanie trzech chłodnic o długości 360mm każda. Do obudowy producent dodaje panel montażowy na 9 wentylatorów o średnicy 120mm.



NexXxoS Nova 1080 umożliwia też zamontowanie chłodnicy Nova 1080 o wymiarach 361x361mm przygotowanej przez Alphacool. Cena zestawu to 91,69 Euro, a samej obudowy z panelem montażowym na 9 wentylatorów - 70 Euro.







