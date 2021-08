Środa 4 sierpnia 2021 Wiceprezes AMD: jesteśmy pod wrażeniem procesora Apple M1

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:48 (1) Firma AMD lub jej przedstawiciele dotychczas nie zabierali głosu na temat pierwszego procesora Apple dla komputerów przenośnych i stacjonarnych, czyli chipu Apple M1. Przypomnijmy, że bazuje on na stosowanej np. w procesorach dla smartfonów architekturze ARM, ale ma rdzenie o znacznie wyższej wydajności niż procesory projektowane do tej porty dla smartfonów. David McAfee, wiceprezes AMD ds. produktów, w rozmowie z jednym z dziennikarzy przyznał, że kierownictwo firmy AMD było pod wrażeniem wydajności chipu Apple M1.



Według niego, M1 był zaskoczeniem, i zaoferował znacznie wyższy poziom wydajności, niż przewidywała i prognozowała branża. David McAfee przyznał też, że w niektórych zastosowaniach Apple M1 dogania pod względem wydajności jednowątkowej CPU AMD z rdzeniami ZEN3, a przy tym oferuje wysoką efektywność energetyczną i długi czas pracy na baterii. Według niego największą innowacją M1 jest wydajność energetyczna znana z telefonów komórkowych przeniesiona do przestrzeni PC.



Przedstawiciel AMD zapytany dalej, czy debiut Apple M1 zmodyfikował w jakiś sposób przyszłe plany AMD stwierdził, że jeśli tak, to tylko w bardzo niewielkim stopniu. Według niego AMD ma naprawdę bardzo ambitną mapę drogową dotyczącą przyszłych generacji produktów, zmierzającą do tego, aby AMD zostało liderem pod względem wydajności i efektywności energetycznej.





Redakcja TwojePC zauważa przy tym, że Apple ze względu na swoje zasoby finansowe ma dostęp do nowszych procesów litograficznych TSMC - z tego powodu chipy Apple M1 posiadają przewagę wynikającą z wytwarzania w 5nm litografii. Natomiast procesory AMD wykonane w tej samej technice produkcji co Apple M1 zadebiutują na rynku nawet 2 lata później.



K O M E N T A R Z E

Apple M1 (autor: ekspert_IT | data: 5/08/21 | godz.: 22:27 )

Jest tani w produkcji i daje 2.5 miliarda USD oszczędności dla Apple rocznie, ale jak wszystko od nadgryzionego jabłka-znajdzie się w sprzętach całkowicie niezasługujących na swoją cenę.Laptop Apple MacBook Air 13,3"/M1/8GB/256GB/macOS (MGN93Z EA) cena niemal 5 tys Nie mogli nawet dać dysku 1TB w tak drogim sprzęcie??



