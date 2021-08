Piątek 6 sierpnia 2021 Darmowa gra A Plague Tale: Innocence na Epic Games

Autor: Adam | 10:11 (1) Gracze mogą przypisać do swojej biblioteki w Epic Games Store być może dla niektórych ciekawą pozycję A Plague Tale: Innocence (PEGI:18) wypuszczona w 2019 roku. Poznaj ponurą historię Amicii oraz jej młodszego brata Hugo podczas rozdzierającej serce podróży w najczarniejszej godzinie ludzkości. Ścigani przez żołnierzy Inkwizycji i otoczeni zewsząd przez dzikie hordy szczurów, Amicia i Hugo zbliżą się do siebie i zbudują wzajemne zaufanie. Próbując przetrwać wbrew przytłaczającym przeciwnościom losu, będą musieli walczyć, aby odnaleźć sens istnienia w tym brutalnym i bezwzględnym świecie.











Tradycyjnie, aby otrzymać darmową kopię od Epica należy przejść pod TEN adres.















Coś się opis pochrzanił... (autor: Kenjiro | data: 6/08/21 | godz.: 10:29 )

Co ma wspólnego Defense Grid: The Awakening z A Plague Tale: Innocence?



