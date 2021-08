Piątek 6 sierpnia 2021 AMD Ryzen serii 5000G dostarczony na rynek

Autor: Adam | 09:56 (1) Firma AMD wprowadziła na rynek detaliczny procesory AMD Ryzen serii 5000G. To procesory dla komputerów stacjonarnych z mocnym zintegrowanym układem graficznym Radeon, które mają zapewnić wydajność i funkcjonalność zdolną usatysfakcjonować wymagających graczy, twórców czy entuzjastów. Dzięki nawet 8 rdzeniom w architekturze „Zen 3”, 7-nanometrowym procesowi technologicznemu procesory AMD Ryzen 5000G są dużo mocniejsze od poprzedniej generacji dostępnej na rynku detalicznym, co pozwala na znacznie więcej zarówno w zaawansowanych programach, jak i popularnych grach, w które bez problemu i BEZ karty graficznej można grać przy ponad 100 FPS. Ponadto zintegrowany Radeon pozwala w pełni wykorzystać możliwości AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost i innych funkcji dla graczy.



AMD Ryzen 5000G powinny jeszcze dziś zostać udostępnione do sprzedaży w ofertach globalnych sprzedawców i na stronie AMD.com.







K O M E N T A R Z E

Wyniki testów (autor: rookie | data: 6/08/21 | godz.: 10:22 )

https://hothardware.com/...n-7-5700g-review?page=3

Jest bardzo dobrze, w czasach kuriozalnych cen GPU, takie 5600G spokojnie pozwoli przeczekać na spadek cen dedykowanych GPU do akceptowalnych cen.

Oby tylko dostępność była duża!



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.