Zdjęcie karty graficznej Intel Xe-HPG DG2

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:06 Intel od kilku lat pracuje nad swoimi pierwszymi od ponad 20 lat kartami graficznymi (po niezbyt udanych modelach i740 oraz i752 z końca lat 90). Będą to karty z serii Xe-HPG (High Performance Gaming), dostępne przynajmniej w trzech wariantach. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia przedstawiające najsłabszą i najmniejszą z przygotowanych kart. Jest to prawdopodobnie model wyposażony w 192 lub 256 jednostek EU. Zdaniem osoby która miała kontakt z tą kartą, jej wydajnosć w grach 3D jest porównywalna do tej, jaką zapewnia GeForce GTX 1660 Super, i około 2,5-krotnie wyższa od najszybszej zintegrowanej grafiki Intela - Iris Xe MAX z 96 jednostkami EU.



W sieci pojawiły się też informacje, że układ graficzny dla kart Xe-HPG DG2-512, czyli najszybszych z nadchodzących kart graficznych, ma powierzchnię 396 mm2 - porównywalną z wielkością układu Nvidia GA104 (392 mm2).



Premiery kart graficznych Intela możemy spodziewać się za kilka miesięcy.











