Monitor 34-calowy Huawei MateView GT Standard Edition

Autor: Adam | 13:10 Huawei MateView GT Standard Edition, pierwszy monitor gamingowy marki, dostępny jest teraz w sklepie huawei.pl w wersji bez soundbara, w nowej ofercie przedsprzedażowej. Monitor można kupić za 1799 zł w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 za 1 zł albo w zestawie z głośnikiem Huawei Sound, również za 1 zł. Monitor Huawei MateView GT Standard Edition jest wyposażony w 34-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9, którego krzywizna wynosi 1500R. Ekran urządzenia obsługuje rozdzielczość wynoszącą 3440 x 1440 pikseli. Wyświetlacz zwiększa dokładność odwzorowania kolorów, dzięki obsłudze przestrzeni barw DCI-P3. Każdy pojedynczy panel wyświetlacza jest fabrycznie skalibrowany tak, aby wyróżniał się wartością Delta na poziomie E <2. Co więcej, MateView GT Standard Edition obsługuje szczytową jasność 350 nitów. Współczynnik kontrastu wyświetlacza wynosi 4000:1.



Nowy monitor Huawei obsługuje częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz oraz dedykowany tryb eSport, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się wysokim komfortem korzystania z urządzenia, szczególnie podczas grania w zaawansowane gry komputerowe. Został też wyposażony w funkcję Dark Field Control, która dostosowuje jasność wyświetlacza w scenach o słabym oświetleniu. MateView GT Standard Edition zapewnia też ochronę oczu użytkownika – w urządzeniu zastosowano technologię ograniczającą emisję niebieskiego światła, potwierdzoną certyfikatem TÜV Rheinland oraz ograniczono efekt migotania ekranu.



Huawei Mateview GT Standard Edition wyposażony jest w szeroką gamę portów, w tym dwa porty HDMI 2.0, port DisplayPort 1.4 oraz port zasilania USB typu C.



Nowa oferta przedsprzedaży MateView GT Standard Edition w sklepie huawei.pl potrwa do 22 sierpnia, a dostawa produktu do kupujących zostanie zrealizowana we wrześniu.







