Poniedziałek 9 sierpnia 2021 GPU-Z v2.41.0 dostępny do pobrania

Autor: Adam | 15:15 Tech Power Up udostępnił nową wersję tworzonego przez nich narzędzia diagnostycznego GPU-Z. Wydanie numer 2.41.0 wprowadza miedzy innymi wykrywanie systemu Windows 11, ulepszone szacowanie TMU dla nieznanych (przyszłych) procesorów graficznych NVIDIA, ulepszone raportowanie szybkości zegara na profesjonalnych kartach AMD opartych o architekturę RDNA2. Naprawiono obliczanie prędkości zegara dla niektórych starszych kart ATI (Radeon DDR / 7200 DDR) oraz dodano rozmiar matrycy i liczbę tranzystorów dla AMD Cezanne i ATI R100 i RV100.









Pozostałe zmiany to:



- Instalator dodaje teraz numer wersji przy dodaniu/usuwaniu aplikacji, co poprawia obsługę Winget



- Zawsze pokazuj zegary z oceną Navi w zaawansowanym panelu , nawet jeśli niektóre są zgłaszane jako zero



- Naprawiono błąd z komunikatem „Odczyt BIOSu nie jest obsługiwany na tym urządzeniu” na niektórych laptopach z NVIDIA GPU



- Naprawiono wyświetlanie przycisku „Lookup” w wersji ASUS ROG z niestandardowym ustawieniem DPI



- Zaktualizowane chińskie tłumaczenia podpowiedzi



Nową wersję GPU-Z pobierzecie TUTAJ.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.