W czwartek wyjdzie update dla World of Warships

Autor: Adam | 15:31 World of Warships, gra MMO o bitwach okrętów stworzona i wydana przez Wargaming, informuje, że nowa aktualizacja 0.10.7 wpłynie na serwery już w najbliższy czwartek. Przynosi ze sobą dużo nowości – przede wszystkim okręty podwodne do bitew rankingowych, stocznię i możliwość zbudowania nowego okrętu, powrót oczekiwanego USS Missouri oraz unikatową współpracę z Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, japońskim anime bazującym na popularnych powieściach science-fiction.



Okręty podwodne zmieniły kompletnie bitwy morskie w XX. Wieku i teraz uczynią to samo w World of Warships. Gracze mogą odkryć cały nowy świat pod powierzchnią sterując okrętami podwodnymi po raz pierwszy w publicznym teście. Delikatne, ale zabójcze, przynoszą ze sobą zupełnie nowe taktyki do gry, gdzie gracze operują na 4 głębokościach zanurzenia, spróbują akustycznych torped oraz sygnałów z sonarów. Niektóre pancerniki zostały wyposażone w uzbrojenie przeciwko nim, aby zmusić do wynurzenia, a wiele lekkich krążowników oraz niszczycieli może wypuścić bomby głębinowe. Gracze mogą zapoznać się okrętami podwodnymi z nimi w walkach kooperacyjnych oraz w nadchodzącym sezonie bitew rankinowych.



Wczesny dostęp do krążowników holenderskich powraca w aktualizacji 0.10.7. Teraz mamy możliwość zbudowania okrętu poziomu VIII De Zeven Provinciën w stoczni. Proces podzielony jest na 24 etapy. Ponadto specjalne wydarzenie oferuje nagrodę w postaci okolicznościowej flagi oraz kapitana Klaas Jenssena.



W tej aktualizacji pojawia się również współpraca ze znanym japońskim anime „Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These”©. Nagrana nowe głosy dla kapitanów, gracze będą mogli pokierować flotą pod dowództwem Reinhard von Lohengramm z Galactic Empire lub Yang Wen-li z Free Planets Alliance. Dodatkowo pojawią się tematyczne kamuflaże i wiele więcej.



Graczy ucieszy również powrót USS Missouri, teraz na poziomie IX. Ten ikoniczny okręt wieńczący II Wojnę Światową będzie dostępny za dublony w grze.







