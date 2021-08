Poniedziałek 9 sierpnia 2021 Ryzen 5300G ustanawia nowe rekordy dla procesorów czterordzeniowych

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:12 (1) W ubiegłym tygodniu firma AMD poszerzyła swoją ofertę o procesory Ryzen 5000 ze zintegrowanym układem graficznym. Do sprzedaży trafiły 8-rdzeniowy Ryzen 7 5700G i 6-rdzeniowy Ryzen 5600G, a wraz z nimi nieco mniej reklamowany 4-rdzeniowy Ryzen 3 5300G. Ten ostatni procesor dostał się właśnie w ręce overclokera. Korzystając z płyty głównej ASUS ROG Crosshair VIII Extreme i chłodzenia ciekłym azotem, procesor został podkręcony do 5,52 GHz na wszystkich rdzeniach. Tak podkręcony Ryzen 5300G pobił kilka rekordów wydajności w kategorii procesorów 4-rdzeniowych.



W teście Y-Cruncher Ryzen 5300G ukończył zadanie w 53,681 sekundy, co jest wynikiem o kilka procent lepszym od dotychczasowego uzyskanego przez Core i7-7740X podkręconego do 6,4 GHz. W przypadku benchmarku Geekbench wynik wyniósł 32200 punktów, o 2 procent więcej niż dotychczas najwyższy rezultat innego 4-rdzeniowego procesora (Core i7-7740X @ 6,4 GHz), a w teście GPUPU 1B nowy CPU AMD ukończył zadanie w 2 min i 2,651 sekundy, o ponad minutę szybciej od rezultatu uzyskanego przez Core i7-7740X podkręconego do 7,0 GHz.









K O M E N T A R Z E

4rdzenie@2021 (autor: ekspert_IT | data: 9/08/21 | godz.: 19:17 )

To trochę mało, nie jestem przekonany czy flight Simulator w ogóle się uruchomi w very low...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.