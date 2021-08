Poniedziałek 9 sierpnia 2021 Intel wybuduje w USA nowy kompleks fabryk za co najmniej 60 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:49 Nowy szef Intela, Pat Gelsinger, w marcu zaprezentował swoją wizję rozwoju firmy oraz kroki, jakie Intel zamierza podjąć w najbliższych latach w celu zachowania pozycji na rynku. Zapowiedziano m.in. że przyszłe procesory wprowadzane od 2023 roku będą mieć budowę modułową (podobnie jak ZEN od AMD), a do ich produkcji Intel zamierza użyć "najbardziej właściwych z dostępnych procesów litograficznych", co praktyce oznacza przynajmniej częściowe skorzystanie z litografii innych producentów, np. TSMC. Pat Gelsinger zapowiedział również plan IDM 2.0, czyli spore inwestycje w nowe i już istniejące Faby.



Podano wówczas, że za sumę około 20 miliardów dolarów zostaną wybudowane dwie nowe fabryki, których powstanie dotychczas nie było planowane.



Wygląda na to, że od tego czasu Intel zmienił swoje plany na jeszcze bardziej ambitne. W wywiadzie udzielonym właśnie dla magazynu Washington Post, Pat Gelsinger poinformował, że w ramach planu IDM 2.0 Intel wybuduje kompleks fabryk. Będzie on składał się z od 6 do 8 modułów, a budowa każdego z nich wyniesie od 10 do 15 miliardów dolarów. Sumarycznie inwestycje pochłonie od 60 do 120 miliardów dolarów, i da zatrudnienie około 10 tysiącom inżynierów.



Aktualnie Intel jest na etapie wyboru lokalizacji dla tego kompleksu - według Szefa Intela, najlepiej będzie jeśli kompleks zostanie zlokalizowany w pobliżu jakiegoś uniwerstytetu technicznego, co ułatwi pozyskanie pracowników.



