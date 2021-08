Wtorek 10 sierpnia 2021 Mowe modele krzeseł gamingowych od MSI

Autor: Adam | 14:24 MSI wprowadza na rynek nowe modele krzeseł gamingowych MAG CH130, które zostały zaprojektowane z myślą o jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego komfortu oraz wytrzymałości podczas eksploatacji. MAG CH130 I FABRIC został wykonany z miękkiego, przewiewnego szarego materiału, który nadaje całemu fotelowi elegancji. Ergonomiczny kształt ma za zadanie odciążyć nacisk wywierany przez ciało – wygodne oparcie dopasowane jest do naturalnych wygięć kręgosłupa, a także położenia szyi i głowy. Szerokie i głębokie siedzisko zostało zaprojektowane tak, aby wielogodzinne sesje przy komputerze były jak najbardziej komfortowe.











MSI MAG CH130 I FABRIC



Z kolei rama fotela MAG CH130 I REPELTEK FABRIC została pokryta specjalnym, zgłoszonym do opatentowania, materiałem, który odporny jest na zachlapania, ścieranie i zadrapania. Dzięki zastosowaniu powłoki REPELTEK FABRIC można być pewnym, ze nawet po wielu latach użytkowania fotel będzie wyglądał jak nowy.







Fotele z serii MAG CH130 inspirowane są designem foteli samochodów wyścigowych, gdzie kluczowe jest odpowiednie trzymanie kręgosłupa oraz wygoda. Siedziska mają szerokość 52 cm i głębokość aż 57 cm co zapewnia niespotykany komfort siedzenia. Oparcia zostały ukształtowane w ten sposób, aby były idealnie dopasowane do naturalnej fizjonomii naszego ciała. Dodatkowo, aby zapewnić dodatkową wygodę i pozwolić na chwile relaksu po wymagających rozgrywkach, oparcia można odchylić do 150 stopni z maksymalnym dodatkowym odchyleniem siedziska o 15 stopni.



MSI MAG CH130 I REPELTEK FABRIC

MSI projektując fotele stawiało na ergonomię, wygodę i wytrzymałość. Dlatego też podstawą każdego fotela z serii MAG CH130 jest solidna stalowa rama rozstawiona na pięcioramiennej podstawie mogąca wytrzymać obciążenie do 150 kg. Wnętrze wypełnione jest pianką o wysokiej gęstości (45~48 kg/m³), która z jednej strony jest bardzo odporna na odkształcanie, a z drugiej przyjemna w dotyku.







Fotel MSI MAG CH130 I FABRIC jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 1599 złotych, natomiast MSI MAG CH130 I REPELTEK FABRIC można nabyć w sugerowanej cenie detalicznej 1629 złotych. Fotele gamingowe z serii MAG CH130 są dostępne u wybranych partnerów MSI.



