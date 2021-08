Wtorek 10 sierpnia 2021 Sterownik GeForce Game Ready v471.68 WHQL

Autor: Adam | 14:57 (1) NVidia dziś wypuściła nowy Sterownik GeForce Game Ready w wersji 471.68 WHQL. Oprogramowanie przeznaczone jest dla starszych i nowszych układów NVidii począwszy od GeForce GT 6xx, GTX 6xx, GT 7xx, GTX9xx, GT1030, GTX 10xx, GTX 16xx, Titan, RTX 20xx oraz RTX 30xx. Nowością jest wsparcie dla gry Naraka: Bladepoint, dzięki DLSS oraz NVIDIA Reflex można uzyskać wzrost wydajności do 60% w 4K. Jest także lepsze wsparcie dla Back 4 Blood Open Beta oraz Psychonauts 2, a także obsługa 7 nowych wyświetlaczy kompatybilnych z G-SYNC. Wersja przeznaczona dla systemów Windows 10 64-bit oraz Windows 11 dostępna jest tutaj (701MB). Więcej szczegółów o nowym oprogramowaniu NVidii można poczytać w tym dokumencie PDF.



W serii 470 sterownika dodano support dla Windows 11, support dla CUDA 11.4 oraz poprawki z dziedziny bezpieczeństwa. Poniżej fixy w wersji oryginalnej, które wprowadza najnowszy sterownik:



Fixed Issues in this Release:



- [Batman Arkham Knight][GeForce 10 Series]: The game may crash when turbulence smoke is used.



- [Hitman 3]: The game may display random flickering when V-SYNC is disabled



- [Monster Hunter World]: The game displays flashing glitches after extended gameplay.



- [Assassins Creed Odyssey]: Drops in frame rate occur during gameplay and when running the benchmark.



- [Topaz Video Enhance AI]: The application fails to process video with driver TDR error.



- [D5 Render]: Black corruption overlay occurs with NVIDIA DLSS ON.



- Rendering artifacts appear on the desktop when using NVIDIA SDR deep color (10pbc).



-[PLA Benchmark][PhysX]: The NVIDIA GPU is not used for PhysX when running the benchmark.



Czy dobrze rozumiem: dlss w 1030 czy 7xx/9xx? (autor: rookie | data: 10/08/21 | godz.: 15:44 )

Jeśli tak, to widać strach przed FidelityFX, który mimo, że chłodno przyjęty, lekko gorszy jakościowo, daje większy 'fps boost' i działa na starszych kartach zarówno AMD jak i NV. Nie lubię podejścia NV, która próbuje patentować swoje rozwiązania aby być o krok przed konkurencją, ale finalnie wychodzi na to, że rozwiązania AMD w FidelityFX są lepsze bo działają na leciwym sprzęcie i dają mu drugą młodość...



