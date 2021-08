Wtorek 10 sierpnia 2021 Superkomputery dla małych i średnich firm dla Europy

Autor: Adam | 15:25 Northern Data to europejski dostawca infrastruktury komputerowej, który stara się zrównoważyć rynek wydajnych centrów danych na Starym Kontynencie wobec dominacji amerykańskich koncernów. Ogłoszono właśnie, że firma ta we współpracy z GIGABYTE i AMD przyczynia się do poprawy przystępności usług w chmurze w obszarze uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI), dzięki czemu większa grupa małych i średnich przedsiębiorstw w Europie będzie miała możliwość z nich skorzystać obniżając jednocześnie swój ślad węglowy. Superkomputery to bardzo drogie rozwiązania i sektor, który zdominowały szybko rozwijające się amerykańskie firmy. W rezultacie wiele małych i średnich biznesów w Europie nie ma możliwości wejść na ten rynek lub nie ma przewagi konkurencyjnej wobec większych graczy.



Northern Data rozpoznało ten problem i postanowiło zaoferować superwydajne usługi w chmurze jak ML czy AI znacznie większej grupie odbiorców. Połączenie procesorów AMD EPYC i akceleratorów AMD Instinct zapewnia rewelacyjną skalowalność przy niższej cenie, więc Northern Data mogło wprowadzić na rynek przystępne cenowo usługi superkomputerowe dla klientów działających na mniejszą skalę. Na przykład koszt trenowania systemów ML przy wykorzystaniu platformy AMD jest niższy, a pełny cykl uczenia może być znacznie bardziej efektywny kosztowo niż wcześniej: jeden eksperyment u głównego dostawcy usług w chmurze może kosztować 1987 EUR (2339 USD), podczas gdy dzięki rozwiązaniom AMD można to samo zrealizować za 1100 EUR (1295 USD), czyli za prawie połowę ceny.



Poza przystępnością usług sprzęt AMD zużywa także mniej energii wspierając małe i średnie w firmy w dążeniach do zredukowania śladu węglowego.



„Udało nam się obniżyć zużycie energii o ok. 30-40% w porównaniu do innych platform w chmurze i przy porównywalnych zadaniach.” — powiedział Michel Boutouil, główny menedżer w Northern Data Software GmbH. Efektywność energetyczna procesorów AMD niemal podwaja ilość wykonanej pracy w przeliczeniu na 1W porównując system z ośmioma akceleratorami do systemu z jednym, gdyż serwer z procesorem AMD EPYC może wykorzystywać aż osiem GPU bez utraty przepustowości.



Możliwość wdrażania niezwykle szybkich centrów danych i szybkiego ich skalowania oraz uruchamiania dużych klastrów GPU oznacza, że Northern Data może zaproponować swoje rozwiązania nowym branżom, jak medycyna, inżyniera biotechnologiczna czy sprzęt medyczny.







