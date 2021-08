Wtorek 10 sierpnia 2021 Konferencja SIGGRAPH 2021 i nowości Nvidii, RTX A2000

Autor: Adam | 19:17 W tym tygodniu wystartowała konferencja SIGGRAPH 2021, drugi rok z rzędu zorganizowana w trybie online. Firma NVIDIA przygotowała szereg zapowiedzi dla platformy NVIDIA Studio, przynoszące korzyści dla osób pracujących z aplikacjami graficznymi. Znajdziemy wśród nich informacje o rozszerzeniu platformy NVIDIA Omniverse o obsługę wtyczki Substance 3D oraz aplikacji Blender ze wsparciem dla scen w formacie USD, a także o premierze karty graficznej NVIDIA RTX A2000.



NVIDIA ogłosiła, że Blender, czołowa aplikacja open source wykorzystywana do tworzenia animacji 3D, będzie zawierać w wersji 3.0 obsługę scen w formacie Universal Scene Description (USD) firmy Pixar, umożliwiając twórcom korzystanie z tej aplikacji w środowisku NVIDIA Omniverse.



NVIDIA i Adobe współpracują nad nową wtyczką do aplikacji Substance 3D, która umożliwi wykorzystanie materiałów Substance w Omniverse. Dzięki wtyczce, materiały utworzone w Adobe Substance 3D lub zaimportowane z biblioteki zasobów Substance 3D można edytować bezpośrednio w Omniverse, oszczędzając cenny czas artystów 3D.



Zapowiedziano także nowe rozszerzenie do Omniverse pod nazwą GANverse3D - Image2Car, ułatwiające modelowanie obiektów 3D przy użyciu sztucznej inteligencji. Zostało ono zbudowane w oparciu o generatywną sieć przeciwstawną, wytrenowaną na podstawie fotografii 2D i syntetyzującą obrazy tysięcy obiektów w celu przewidywania ich geometrii 3D, tekstur i poszczególnych detali.



NVIDIA RTX A2000 (dostępność od października) dołączy do rodziny RTX jako najpotężniejsza niskoprofilowa karta graficzna dla twórców treści 3D od NVidii. Dwuslotowy model dla komputerów klasy desktop oferuje wszystkie elementy architektury NVIDIA Ampere, w tym:



- rdzenie RT drugiej generacji do obsługi ray tracingu w czasie rzeczywistym z nawet 5-krotną wyższą wydajnością w porównaniu z poprzednią generacją



- rdzenie Tensor trzeciej generacji do przyspieszenia działania funkcji związanych ze sztuczną inteligencją

złącze PCIe Gen 4 oraz do 6 GB pamięci graficznej ECC



Już od dzisiaj (10 sierpnia), dla twórców stawiających na mobilność, dostępne są przenośne komputery z kartą graficzną NVIDIA RTX A2000 w wersji laptopowej. Jest to najbardziej energooszczędna karta RTX, zapewniająca funkcje ray tracingu i sztucznej inteligencji w smukłych i lekkich mobilnych stacjach roboczych z platformy NVIDIA Studio.



Aktualizacje aplikacji kreatywnych i najnowszy sterownik Studio



Ostatnio wydane zostały interesujące aktualizacje aplikacji do pracy twórczej. Dostępny od dzisiaj sierpniowy sterownik Studio zawiera optymalizacje dla wszystkich z nich.



Topaz Sharpen AI v3.2 oferuje udoskonalenia modeli sztucznej inteligencji akcelerowanych przez karty graficzne RTX i rdzenie Tensor, dodając 1,5-krotne rozmycie ruchu oraz funkcje Too Soft/Very Blurry. Ulepszono również maskowanie, wprowadzając przetwarzanie w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dostosowywania wyświetlania nakładki.



Reallusion Character Creator v3.43, aplikacja z zaimplementowaną funkcją Audio2Face, umożliwiająca eksportowanie postaci do oprogramowania Omniverse jako plików USD. Dzięki temu animacje ust i mimiki twarzy mogą być w pełni sterowane przez sztuczną inteligencją wyłącznie na podstawie głosu, niezależnie od użytego języka, co upraszcza proces animowania postaci 3D.



Capture One 21 v14.3.0 dodaje nowe narzędzie Magic Brush do tworzenia w ułamku sekundy złożonych masek do edycji warstw, pracując na bazowym obrazie przetworzonym z nieobrobionego pliku. Proces ten jest akcelerowany sprzętowo przez kartę graficzną i przebiega do 3x szybciej w porównaniu do zastosowania samego CPU.









