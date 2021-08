Wtorek 10 sierpnia 2021 Szczegóły otwartej bety Diablo II: Resurrected

Autor: Adam | 23:19 W czerwcu zapowiedzieliśmy, że w drugiej połowie roku czekają nas otwarte beta-testy Diablo II: Resurrected. Teraz możemy podzielić się szczegółami bety, włącznie z informacją, kiedy gracze będą mogli ją wypróbować. Weekend wczesnego dostępu – 13 sierpnia, godz. 19:00 czasu polskiego – Fani, którzy zamówili Diablo II: Resurrected lub Diablo Prime Evil Collection na PC z Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4 w przedsprzedaży, jako pierwsi wyruszą w tym czasie na serwery testowe.



Weekend otwartych beta-testów – 20 sierpnia, godz. 19:00 czasu polskiego – W tym czasie wszyscy gracze będą mogli doświadczyć rozgrywki w becie Diablo II: Resurrected (wystarczy, że w weekend pobiorą tytuł na PC, Xbox lub PlayStation), a także wypróbować progresję międzyplatformową na różnych systemach.



W obu fazach otwartych beta-testów na graczy czekają dodatkowe klasy do wypróbowania. Poza barbarzyńcą, amazonką i czarodziejką będziecie mogli zagrać szczelnie opancerzonym, świętym paladynem i zaciekłym, zmiennokształtnym druidem. W otwartej becie znajdziecie też wieloosobową rozgrywkę online, dzięki której znajomi zmierzą się z siłami Piekła w ośmioosobowych grupach, a nawet staną przeciw sobie w pojedynkach PvP.



Chociaż otwarte beta-testy będą ograniczone do pierwszych dwóch aktów gry (nie chcemy przecież psuć graczom zabawy!), nie przewidujemy żadnych ograniczeń poziomów, dlatego aż do końca otwartej bety gracze będą mogli awansować do woli i eksperymentować z rozmaitymi konfiguracjami postaci.



Po dodatkowe informacje dotyczące Diablo II: Resurrected zapraszamy na oficjalną stronę.



