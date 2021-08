Środa 11 sierpnia 2021 HP prezentuje nowe monitory dla graczy HP X Series

Autor: Adam | 15:55 Z początkiem sierpnia br. firma HP zaprezentowała siedem nowych monitorów dla graczy HP X Series. Część z nich będzie dostępna na polskim rynku już w sierpniu, a pozostałe trafią do sklepów w październiku. Monitory gamingowe HP X Series zapewniają doskonały stosunek ceny do jakości, oferując możliwości, które z pewnością spotkają się z uznaniem fanów gamingu. Cztery nowe modele to płaskie monitory IPS o średnicy 27", 32 " lub 34 ", a pozostałe trzy to zakrzywione monitory VA o średnicy 27" lub 32". Wszystkie te urządzenia zapewniają częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji 1ms, oraz funkcję AMD FreeSync Premium.



Ceny i dostępność:



• HP X27 FHD Gaming będzie dostępny w sierpniu w sugerowanej cenie 1049 PLN.

• HP X27c FHD Gaming będzie dostępny w październiku w sugerowanej cenie 1149 PLN.

• HP X27q QHD Gaming będzie dostępny w sierpniu w sugerowanej cenie 1349 PLN.

• HP X27qc QHD Gaming będzie dostępny w październiku w sugerowanej cenie 1349 PLN.

• HP X32 QHD Gaming będzie dostępny w październiku w sugerowanej cenie 1499 PLN.

• HP X34 UWQHD Gaming będzie dostępny w październiku w sugerowanej cenie 1899 PLN.







