Środa 11 sierpnia 2021 Z firmy Gigabyte wykradziono 112 GB poufnych danych m.in. Intela i AMD

Autor: Zbyszek | źródło: PC Gamer | 16:37 (1) Grupa hakerska RansomEXX pochwaliła się udanym atakiem na firmę Gigabyte, czyli znanego producenta m.in. kart graficznych, płyt głównych i peryferiów. Włamywaczom udało się uzyskać dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Gigabyte, skopiować 112 GB poufnych danych, a następnie zaszyfrować je na serwerach Gigabyte. W śród nich znajdują się niewydane jeszcze wersje BIOSu, klucze kryptograficzne, dokumentacje techniczne, a także chronione tajemnicą dokumenty Intela, AMD i firmy American Megatrends.



Ilość pozyskanych danych świadczy albo o ich słabej ochronie, albo o solidnie przygotowanym i wyrafinowanym ataku, gdzie zdobywająć kolejne przyczułki włamywaczom udało się trafić do ważnego miejsca z użyciem konta o wysokich poświadczeniach.



Po wykonanej akcji włamywacze zostawili po sobie ślad modyfikując jedną z publicznych stron www Gigabyte, zamieszczając na niej wpis adresowany do kierownictwa Gigabyte.







K O M E N T A R Z E

Zrobią to samo co CDP (autor: Qjanusz | data: 11/08/21 | godz.: 17:08 )

oleją hakerów, odzyskają dane z backupu i lepiej zabezpieczą się na przyszłość



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.